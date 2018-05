Roma Summer Fest, partenza col botto: gli Artic Monkeys infiammano l'Auditorium

File lunghissime già dal primo pomeriggio per gli Artic Monkeys all’Auditorium Parco della Musica. La band inglese ha dato il via, con il concerto di sabato, al Roma Summer Fest, suonando in una cavea dove per la prima volta il pubblico ha potuto assistere in piedi al concerto. La band che ha rivoluzionato la musica rock del nuovo millennio ripeterà lo spettacolo con un secondo concerto nella serata di domenica.

Special guest degli Artic Monkeys Cameron Avery

Gli Artic Monkeys hanno infiammato la platea dell’Auditorium che per la prima volta ha avuto un parterre con soli posti in piedi, special guest del gruppo l’australiano Cameron Avery. Sono cinque di fila, gli album degli Arctic Monkeys giunti al primo posto della classifica, un record. Secondo un sondaggio di Radio X nove dei cento brani inglesi migliori della storia li firmano proprio loro, hanno sette Brit Awards alle spalle e un alleato di nome Noel Gallagher.

Cinque milioni di copie vendute

A cinque anni dall’uscita di AM (oltre cinque milioni di copie vendute e dopo aver battuto tutti i record con l’album d’esordio) Alex Turner cantante e chitarrista ha composto Tranquility Base Hotel & Casino, sesto e nuovo progetto degli Arctic Monkeys. AM, l’ultimo album della band, è uscito nel 2013, e il suo seguito il sesto album di studio dovrebbe arrivare proprio quest’anno.