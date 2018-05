Artbit, "Non buttare il tuo biglietto, (ri)usalo per creare un'opera d'Arte!"

ARTBIT è il progetto presentato da Valerio Ventura, il titolo rimanda ad un gioco di parole per creare un'opera d'arte con un BIT, Biglietto Integrato a Tempo. Due billboard posizionati nelle due uscite della metro Cavour, 150 incisioni su supporto rigido, 6+1 possibilità di piegare a scelta il biglietto obliterato.

L'opera installata all'interno della metro Cavour uscita lato Monti è composta da una serie di tagli disposti in circonferenza a rappresentare una ideale città, questi tagli sono le fessure entro le quali inserire il biglietto in possesso di ciascun viaggiatore, che sarà libero di piegarlo seguendo i 6+1 modi suggeriti dall'artista, prendendo parte attiva alla composizione dell'opera. L'opera invece installata all'uscita della stazione lato via Cavour rappresenta il logo della Metro di Roma composto dai biglietti e al contempo mostra i 6+1 modi di piegatura.

Come ci spiega Valerio Ventura, ARTBIT è: “uno scherzo, un gioco o più semplicemente il modo per lasciare una traccia, una firma grazie alla data e all'ora dell'emissione/scadenza riportata sul retro del biglietto come simbolo del passaggio del viaggiatore/cittadino nella stazione della metropolitana di Cavour”.

L'opera vuole indurre alla partecipazione, il suo completamento non dipenderà da un singolo autore, ma da parte di tutti gli utenti della metropolitana che decideranno di prenderne parte.



Art stop Monti

Atac presenta Art Stop Monti, un progetto pilota che vuole connotare artisticamente la stazione della Metro Cavour grazie al coinvolgimento di giovani professionisti e studenti nel campo delle arti, della grafica, del design e della comunicazione, chiamati a realizzare delle opere sui cartelloni posizionati agli ingressi della metropolitana. Le opere selezionate sono esposte su due billboard installati in modo speculare su entrambi i lati d'ingresso della stazione – Via Cavour e Rione Monti.