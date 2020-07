Si accende l'Arena Broadway: cinema, eventi live e village market a Tor Sapienza

Il Cinema Broadway si sposta all'aperto e, sotto il cielo stellato della periferia di Roma, in zona Tor Sapienza, presenta "Per Aspera ad Astra", l'arena estiva che accompagnerà i romani per tutta l'estate e - se l'autunno sarà clemente - anche oltre.

Dopo qualche proiezione nei giorni scorsi, il progetto voluto dai gestori del cinema Broadway Luca e Dario Lemma, con il sostegno di Antonio Pietrosanti, vice presidente del Consiglio e vice presidente della commissione scuola, cultura e sport del V Municipio, entra davvero del vivo.

L'arena a Tor Sapienza

L'arena estiva che vanta lo schermo più grande di tutta Roma, come sottolineano gli organizzatori, ha trovato casa presso Supreme Sport Center, un centro sportivo di oltre 6500 mq, con piscine (2 interne e una esterna), sala pesi, sale fitness, campi da calcetto e da calciotto, bar ristorante e tanto altro. Una location che darà modo agli organizzatori di andare ben oltre la semplice proiezione.

"Una sfida che vuole diventare punto di riferimento per il quartiere, ma anche per le zone limitrofe e per tutta la città", affermano i gestori del cinema Broadway. Una luce che vuole illuminare l'estate romana in periferia e portare speranza dopo il periodo buio che tutti abbiamo vissuto, in particolare il mondo cinematografico.

Cinema sotto le stelle e non solo...

Un progetto che ha alle spalle due esercenti con una grande esperienza nel mondo cinematografico e che, dunque, si propone come un cinema all'aperto strutturato, non improvvisato, con - in programmazione - proiezioni dei migliori film del 2019 e dei primi mesi del 2020.

Previste, più avanti, anche anteprime, eventi con attori di teatro, cantanti emergenti e village market con stand, street food per trascorrere una completa e piacevole serata sotto le stelle. La piscina all'aperto diventerà sede di eventi, pool party, serate eccezionali per offrire intrattenimento, divertimento e spensieratezza anche a film terminato. "Ci piacerebbe creare una situazione ludica a 360 gradi - spiegano i gestori del Broadway - riportare la gente a vedere un bel film e farla divertire".

Per Aspera ad Astra proseguirà sicuramente fino al 13 settembre, con un programmazione sviluppata ogni 15 giorni. L'arena è molto capiente e - con le misure anti-Covid - può ospitare fino a 199 persone. Le poltrone vengono sanificate al termine di ogni protezione per assicurare massima sicurezza a tutti i presenti. Il biglietto può essere acquistato online o direttamente nella biglietteria all'ingresso dell'arena.

"Il nostro è un progetto fatto più con il cuore che con il portafoglio - concludono i gestori del Broadway - ma siamo sicuri che possa decollare, la gente ha bisogno di rilassarsi".