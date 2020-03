"Andrà tutto bene", i bambini romani ci inviano i loro arcobaleni di speranza

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell'iniziativa creativa e solidale che sta coinvolgendo le famiglie di tutta Italia in questo tempo di emergenza Coronavirus e di permanenza a casa. Tanti bambini, insieme alle mamme e ai papà, in queste ore si sono messi all'opera per realizzare dei bellissimi e coloratissimi arcobaleni.

Un'iniziativa divertente e carica di speranza che in poche ore è diventata virale raggiungendo anche la maggior parte dei bambini romani. Arcobaleni su cartelloni o su lenzuola, realizzati con pennarelli, acquerelli, tempere. Arcobaleni grandi e piccoli, tutti accompagnati dalla scritta "Andrà tutto bene".

Gli arcobaleni delle famiglie verranno appesi sabato 14 marzo su balconi e finestre, per lanciare un messaggio importante a chi avrà modo di vederli, ma soprattutto per trasmettere ai bambini l'importanza di essere uniti e sorridenti anche in un periodo di prova come quello che stiamo vivendo.

Le foto degli arcobaleni dei bambini romani

Tanti bambini romani ci hanno mandato i loro arcobaleni, potrete ammirarli tutti nella gallery di seguito: