Anna Falchi si spoglia dopo la vittoria nel derby e fa impazzire i social

Notte insonne per tanti laziali, inebriati per la vittoria nel derby della Capitale. Non ha certamente aiutato il sonno dei tifosi il post instagram di Anna Falchi che ieri sera ha deciso di festeggiare il derby regalando ai tifosi uno scatto e un post particolare. "Per noi laziali sarà una notte indimenticabile. Ora posso andare a letto sola soletta, senza la mia maglietta. Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna", ha scritto su instagram postando una foto che la ritrae sdraiata sul letto senza veli e coperta solo da un braccio.

Esaltati i fan. Scrive Marco: "Io ho capito il tuo gioco: vuoi trasformarci tutti in tifosi della Lazio e ci stai riuscendo". E un altro: "Sei il quarto gol di questa splendida serata" e "da stasera sono laziale anche io".