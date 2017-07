La trasteverina Angelica Preziosi eletta Miss Equilibra Lazio 2017

Angelica Preziosi è stata eletta Miss Equilibra Lazio 2017. L'elezione, avvenuta nella serata di ieri ad Ariccia, la proietta alle prefinali di miss Italia che si svolgeranno a Jesolo.

Trenta le concorrenti che hanno sfilato sulla lunga passerella del palco allestito in occasione della kermesse “Ariccia sotto le stelle”, promossa dal comune castellano per festeggiare la patrona Santa Apollonia.



Chi è Angelica Preziosi

A trionfare la romana Angelica Preziosi. Venticinque anni, romana residente a Trastevere, capelli biondi, occhi azzurri, alta 176 centimetri è diplomata al liceo linguistico è tecnico di ludoteca. Ha praticato per molti anni pattinaggio artistico, ama guardare film, cucinare e fare volontariato a favore di bambini con disagi. Ha tanti sogni, come fare pubblicità in tv, ma soprattutto diventare mamma. Alle sue spalle Maria Malandrucco e Sara Borghi.

La serata di Ariccia

Presentate da Margherita Praticò e Stefano Raucci e dirette dal regista Mario Gori, le ragazze si sono esibite in tre differenti quadri moda: con i costumi Giadamarina in una divertente coreografia “marinara” accompagnata dalle canzoni di Raffaella Carrà, ma soprattutto in due fantastiche uscite firmate dalla maison d’alta moda Celli, la prima con splendidi abiti da cerimonia, la seconda con la nuova collezione di abiti da sposa, un trionfo di pizzi, intarsi di trine, frange, ricami preziosi e decorazioni in cristalli e pietre dure.

Immancabile l’uscita con il body da gara per il passaggio di rito davanti alla giuria dove sedevano, tra gli altri, il sindaco di Ariccia Roberto Di Felice, gli attori Pamela Prati e Beppe Convertini (conduttori di “Ariccia sotto le stelle”), la stilista Maria Celli, la top model di Valentino Carla Barrucci, lo chef de “La prova del cuoco” Bruno Brunori, il personal trainer dei vip Tommaso Capezzone e il fotografo di moda Luca Corsetti.



Le ragazze del Lazio che parteciperanno a Miss Italia a Jesolo

Angelica Preziosi si va ad unire alle altre due ragazze elette nei giorni scorsi, Roberta Di Re (Miss Roma 2017) e Marika Palomba (Miss Eleganza Lazio 2017), presenti ieri sera in qualità di ospiti d’onore. Le tre ragazze sono dunque già classificate per le prefinali nazionali, in programma dal 27 al 30 agosto a Jesolo (VE), dove giungeranno 210 concorrenti da tutta Italia. Solo 30 di esse però prenderanno parte alla finale, in onda l’8 settembre su La7. Per le altre concorrenti laziali ci sono invece in palio altri 9 titoli, che saranno assegnati in altrettante finali regionali, la prima delle quali domenica 30 luglio (h. 21.30) in piazza Garibaldi, a Montecompatri, dove verrà assegnata la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017.