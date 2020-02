Andromeda, Elodie la canta in romanesco

Reduce dal successo di Sanremo, Elodie impazza in radio con la sua Andromeda. Scritta da Mahmood e da Dardust, il brano è all'interno dell'album “THIS IS ELODIE”. L'artista ieri è stata ospite di Dimensione Suono Roma e prima dell'intervista con Laura Buono, si è resa protagonista di un simpatico siparietto in cui ha proposto il ritornello di Andromeda in romanesco.