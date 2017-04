L'Amerigo Vespucci a Civitavecchia: ecco come salire a bordo e visitarla

L'Amerigo Vespucci, la storica e affascinante nave scuola italiana, è pronta a salpare verso l'oceano e raggiungere le coste del Nord America e Canada dopo ben diciassette anni.

Ma prima del lungo viaggio il prestigioso e amato veliero della Marina Militare illuminerà il porto di Civitavecchia, nel quale ha attraccato qualche giorno fa.

Durante i giorni di sosta l'Amerigo Vespucci sarà visitabile in modo gratuito: sabato 1 aprile dalle 14.30 alle 17.30, domenica 2 aprile dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

L'Amerigo Vespucci, che salperà dal porto di LaSpezia il 16 aprile, insieme al suo equipaggio e agli allievi ufficiali, avrà il compito di rappresentare l'Italia e il prestigio delle Forze armate anche all'estero, in alcuni porti del Nord America e del Canada e durante eventi culturali organizzati in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali dei Paesi ospitanti, tra cui le celebrazioni del 150° anniversario della Confederazione Canadese e la partecipazione alla Tall Ship Race.

La campagna d'istruzione 2017 di nave Vespucci, presentata a Civitavecchia alla presenza delle maggiori cariche della Marina e della Difesa, riflette una visione internazionale, europea e globale, che tratteggia questo inizio di millennio come "secolo blu". "Quello della 'crescita blu' - hanno fatto sapere dalla Difesa - è considerato un fattore chiave su cui puntare per uno sviluppo sostenibile del nostro Paese in un contesto dove la marittimità rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita commerciale, occupazionale e tecnologica.

Dunque una visita quella alla Amerigo Vespucci al porto di Civitavecchia da non perdere: nell'occasione potrete infatti vedere e toccare con mano uno dei vanti italiani, una tra le navi più belle al mondo.