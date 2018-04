Concerto primo maggio: condurranno Ambra Angiolini e Lodo degli Stato Sociale

Dopo l'annuncio del cast, ecco i nomi di chi condurrà il Concertone del primo maggio. Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi, in arte Lodo, voce principale del gruppo bolognese Lo Stato Sociale guideranno dal palco la famosa kermesse. Che anche quest'anno, come da tradizione ormai consolidata, si terrà in piazza San Giovanni in Laterano.

Il Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL, richiama annualmente centinaia di migliaia di spettatori e viene trasmesso integralmente in diretta da Rai3. Lo spettacolo sarà raccontato in contemporanea anche su Radio2 da Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico.

A inizio aprile sono stati poi resi noti alcuni nomi dei cantanti che animeranno l'evento. Eccoli: Fatboy Slim, Carmen Consoli, Canova, Nitro, Calibro 35, Dardust feat. Joan Thiele, Frah Quintale, Wrongonyou e Willie Peyote. E ancora Max Gazzè con L'Orchestra Filarmonica Marchigiana, Sfera Ebbasta, Cosmo (musica), Francesco Sàrcina e Le Vibrazioni The Zen Circus, Maria Antonietta, galeffi Mirkoeilcane.