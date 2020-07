Alex Britti, il nuovo tour parte dall'Auditorium Parco della Musica

Alex Britti torna a suonare live. La prima data del suo tour sarà nella sua Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, sabato 18 luglio, con inizio alle ore 21.00. Un tour che va a ridare luce alla grande musica dal vivo e che rispetterà le normative vigenti.

Alex Britti proporrà una scaletta completa che andrà dai suoi più grandi successi fino agli ultimi singoli, spaziando tra atmosfere che conservano il sapore blues e jazz che hanno sempre contraddistinto l’artista.

In questi mesi di pandemia, Alex non si è mai fermato, i live arrivano dopo la pubblicazione di due singoli “Brittish” prodotto da Salmo e “Una Parola Differente” uscito il 24 maggio 2020. Tra le due pubblicazioni, Alex, ha svolto lezioni di chitarra online per raccogliere fondi per l’ospedale Niguarda e in occasione del concerto del Primo Maggio, si è esibito, di notte, in una suggestiva Piazza San Giovanni completamente deserta, interpretando Hey Joe di Jimi Hendrix.

Il tour prosegue il 29 luglio al Parco delle rose di Grado (Gorizia) e il 31 luglio al “Pistoia blues” in Piazza Duomo.

Sul palco, con Alex, saliranno: Davide Savarese (batteria) – Matteo Pezzolet (basso) – Benjamin Ventura (tastiere) – Cassandra de Rosa e Oumy N’diaye (cori).

...e il tour, continua.

