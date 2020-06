Alex Britti all'Auditorium Parco della Musica nell'estate 2020

Non solo Max Gazzè e Diodato. La Cavea dell'Auditorium Parco della Musica fa sul serio e annuncia il ritorno di un altro artista molto amato: Alex Britti.

Alex Britti, le date dei concerti all'Auditorium Parco della Musica

Il cantante e musicista arriverà a Roma i prossimi 17 e 18 luglio. Alex Britti - come si legge sui canali social di Auditorium Parco della Musica - sarà accompagnato da una band di musicisti eclettici e proporrà una scaletta completa che andrà dai suoi più grandi successi fino agli ultimi singoli, spaziando tra atmosfere che conservano il sapore blues e jazz che hanno sempre contraddistinto l’artista.

Le prevendite dei biglietti sono disponibili dalle ore 16.00 di mercoledì 10 giugno.

Tutte le informazioni su come accedere in Cavea per i concerti disponibili sul sito ufficiale di Auditorium Parco della Musica.

Leggi anche:

Diodato all'Auditorium Parco della Musica, tre concerti in estate

Max Gazzè, tre concerti all'Auditorium Parco della Musica