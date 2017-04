Alex Baroni, 15 anni fa la sua morte. Giorgia: "Come se fosse ieri"

Sono passati 15 anni dalla morte di Alex Baroni. Il cantante ha perso la vita a seguito diun incidente stradale con la sua moto, a Roma, il 13 aprile del 2002, lasciando un vuoto enorme nel mondo della musica italiana. Aveva 36 anni.

Baroni rimase vittima di un incidente 19 marzo 2002: percorrendo in moto la circonvallazione Clodia fu travolto da un'automobile che stava compiendo un'inversione di marcia in un punto vietato. Sbalzato dal suo mezzo fu investito da una seconda vettura. Le sue condizioni da subito gravi, lo costrinsero a 25 giorni di coma al Santo Spirito. A distanza di 25 giorni, la mattina del 13 aprile, la morte.

Sui social l'omaggio di fan e colleghi, che lo ricordano con video e frasi delle sue canzoni più famose, come "Cambiare", "Onde", "La distanza di un amore". Un pensiero speciale, come ogni anno, anche da parte di Giorgia, legata sentimentalmente a lui per molti anni: "Nel mio solito disagio - ha scritto su Facebook la cantante - mi unisco a chi oggi ricorda i 15 anni senza Alex Baroni, con l'affetto del pubblico e degli amici e nel rispetto della sua famiglia, il ricordo di un artista e anima immensi, dalla voce irripetibile, ma è come fosse ieri".

A ricordare Alex Baroni sui social anche l'amico e collega Eros Ramazotti: "Ciao Alex, sono già 15 anni, come passa il tempo. Sempre nel cuore".