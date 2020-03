"Permette? Alberto Sordi", il film omaggio al grande Albertone arriva su Rai 1

Dopo essere stato trasmesso al cinema, come evento speciale per tre giorni, "Permette? Alberto Sordi", film di Luca Manfredi sul grande attore romano arriva in tv. L'appuntamento è per martedì 24 marzo, in prima serata, su Rai 1.

Il film omaggio ad Alberto Sordi su Rai 1

La pellicola è un omaggio al grande Albertone, in occasione del 100 anni dalla sua nascita. Un anniversario che cade in un anno molto particolare per Roma e per tutta l'Italia: l'emergenza Coronavirus ha, infatti, portato allo slittamento - a data da destinarsi - della mostra allestita nella sua villa capitolina. Ma, almeno, la messa in onda sul piccolo schermo del film sulla sua vita è stata confermata.

"Permette? Alberto Sordi" vuole celebrare il gigante del cinema italiano, uno degli attori più amati ed apprezzati di sempre. La sua gioventù da aspirante attore, i primi no ricevuti, quella dizione troppo romanesca, fino ai primi lavori da doppiatore, ai palcoscenici del varietà, alle trasmissioni radio, al cinema che lo ha consacrato nell'Olimpo della storia cinematografica italiana ed internazionale.

La sua ironia, la sua mimica, la sua presenza scenica e la sua capacità di individuare le debolezze umane per renderle indimenticabili, hanno fatto di lui un'icona indimenticabile. Il film ne racconta la vita intensa, piena, votata all'impegno, alla completa devozione per il mestiere d'attore, quello che ha sempre voluto essere e che solo il coraggio e la determinazione gli hanno consentito di fare ai più alti livelli.

"Permette? Alberto Sordi" è una coproduzione Rai Fiction - Ocean Productions. Il film è diretto da Luca Manfredi, con Edoardo Pesce nel ruolo del giovane Alberto. Il film vede, inoltre, nel cast Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Martina Galletta nel ruolo di Giulietta Masina, Francesco Foti nel ruolo di Vittorio De Sica, Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi. Nei panni della mamma di Sordi troviamo Paola Tiziana Cruciani mentre Luisa Ricci, Michela Giraud e Paolo Giangrasso sono le sorelle e il fratello di Sordi e Giorgio Colangeli fa un'amichevole partecipazione nel ruolo del padre.

