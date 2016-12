L'impresa di Alberto Angela, il suo "Stanotte a San Pietro" fa il boom di ascolti

Ha superato ogni aspettativa "Stanotte a San Pietro", il programma di Alberto Angela andato in onda ieri sera in prima serata su Rai 1. Uno speciale dedicato alle meraviglie della Città del Vaticano, raccontate in modo avvincente, anche grazie alla partecipazione di Giancarlo Giannini e Carlo Verdone.

5 milioni e 976 mila spettatori, pari al 25,4% di share. Un vero record per Rai 1, considerando soprattutto le feste natalizie. Massima attenzione ai dettagli per mostrare la magia del Vaticano come mai avvenuto in precedenza, grazie all'utilizzo dell'Ultra HD, detto anche 4K. Trenta giorni di riprese notturne utilizzando droni, dolly e bracci con l'obiettivo di portare sullo schermo capolavori d'arte in tutta la loro bellezza. E il risultato, come confermato dagli ascolti, è stato straordinario.

Un successo che potrebbe far pensare a un appuntamento fisso con la cultura in prima serata Rai 1. Il pubblico, a quanto pare, apprezzerebbe.