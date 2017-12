Roma si accende per le feste di Natale: tutti gli alberi che illumineranno la Città eterna

Da quello sempre ricco "da cartolina" a quello già nel mirino degli sfottò sui social. Poi c'è la versione "green" e solidale e quella per bambini tutta da costruire, mattoncino dopo mattoncino. Come ogni anno Roma si addobba a festa con alberi di Natale in vari angoli della città.

Lo "spelacchio" a Piazza Venezia

Il più chiaccherato? Senz'altro l'abete di piazza Venezia, centrale, nel cuore della Città Eterna, simbolo per eccellenza della magia del Natale romano ma anche quest'anno duramente criticato e preso in giro per l'aspetto poco allegro. Dai rami un po' spelacchiati e cadenti, sembra più simile "a un salice piangente", come suggerito con ironia dai residenti intervistati ai nostri microfoni. Ma le 600 palle installate e i 3mila led pronti ad accendarsi quando cala il sole ne hanno certamente migliorato il look.

Natale a Ostia

La fama non è migliore per l'albero di Natale del municipio di Ostia. L'annuncio fatto della neo presidente M5s Giuliana Di Pillo che ha invitato "le cittadini e i cittadini" a decorarlo al parco Willy Ferrero di Ostia Nuova, è stato subito sommerso di commenti poco lusinghieri seppur scherzosi. "Ditemi che c'era vento. Na bufera!", o ancora, "io porto i rami". (In foto la presidente e i consiglieri dopo aver addobbato l'albero)

Un grande classico a San Pietro

Tutt'altra foggia per l'albero di piazza San Pietro, un grande classico della tradizione romana. Quest'anno l'esemplare arriva dall'arcidiocesi di Elk, in Polonia. Un imponente abete rosso alto 28 metri, addobbato dai bambini in cura nei reparti oncologici di alcuni ospedali italiani. I piccoli artisti hanno partecipato a un programma di ceramico-terapia ricreativa nei laboratori ospedalieri gestiti dalla Fondazione Contessa Lene Thun Onlus e sono stati affiancati dai coetanei delle zone terremotate del Centro Italia dell'arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

L'eco abete nella Galleria Alberto Sordi

Alto dieci metri in alluminio color oro, tutto fatto di materiale riciclato, si staglia l'albero ecologico nella galleria Alberto Sordi, con quasi trecento palline rosse e 18 mila led a luce bianca calda, a basso consumo energetico. Interamente fatto a mano, è visibile all’ingresso centrale, affiancato da una pioggia di delicate luci bianco-azzurre nelle due ali. Grande attenzione, dunque, all’impatto ambientale del progetto, ideato da Paola Mainetti e realizzato da Rbr Light Srl.

Luci gialle e blu per l'albero dell'Eur

Nel quadrante di Roma sud risplende con i suoi led gialli e blu il maxi albero dell'Eur. Un abete di dieci metri di altezza, diecimila lucette a led, mille metri di addobbi. Domina imponente la scalinata della basilica dei Santi Pietro e Paolo, in viale Europa, con le sue luminarie gialle e blu, la stella sulla punta e la scritta "Eur" alla base. Presenti all'accensione il presidente di EUR SpA Roberto Diacetti, il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito, il minisindaco del municipio XI Dario D'innocenti, che hanno incontrato i cittadini per condividere l'ormai tradizionale evento.

L'abete di mattoncini Lego

Decisamente originale l'esemplare proposto da Aeroporti di Roma per il Leonardo da Vinci di Fiumicino. Alto più di tre metri potrà essere realizzato dai passeggeri dell’aeroporto con oltre 20.000 mattoncini lego. Per ogni mattoncino, i viaggiatori se vorranno potranno donare un contributo a favore dei tanti bambini che, nel mondo, vivono in condizioni disagiate, diventando inoltre “Amico dell’UNICEF”.