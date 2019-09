Torna l'albergatore Day di Federalberghi: l'edizione 2020 alla Nuvola dell'Eur

L’unico evento dedicato al turismo e all’ospitalità che si svolge annualmente nella Capitale, quest’anno raddoppia nel numero dei giorni passando a due (il 24 e 25 gennaio 2020) e si sposta nei prestigiosi spazi del Roma Convention Center - La Nuvola per un’edizione fortemente rinnovata nel palinsesto e piena di novità

Un’importante crescita

Mentre è già partita la campagna adesioni per partecipare come espositori, si prevede per l’Albergatore Day 2020 un numero di partecipanti almeno triplicato. Nel 2019 si era giunti alla cifra record di oltre 1.400, solo tra gli addetti ai lavori, grazie alla scelta di aprire le porte per la prima volta al pubblico “esterno” nella giornata di sabato 25 gennaio, offrendo così la possibilità di scoprire “da dentro” sia La Nuvola che i segreti del mondo dell’hotellerie

La crescita commerciale grazie al confronto professionale

A seguito di una costante crescita anche di attenzione mediatica, l’Albergatore Day è andato configurandosi nel tempo come primario spazio d’incontro e confronto tra gli operatori dell’ospitalità romana e italiana. Questo vale sia dal punto di vista commerciale, con centinaia di aziende che espongono i loro prodotti e servizi, che da quello dell’aggiornamento professionale, cui sono da sempre dedicati seminari, dibattiti incentrati sui principali temi di attualità e interesse per il mondo turistico-alberghiero, in presenza delle maggiori Istituzioni locali e dei più autorevoli stakeholder di settore

Attività dell’evento

Grazie alle dimensioni della nuova location, quest'anno le aziende espositrici avranno a disposizione, nei due giorni di “one to one” con gli operatori del turismo, circa 7 mila mq di superficie espositiva, in cui troveranno spazio un totale di circa 200 stand, una sala conferenze da 500 posti, salottini B2B e un’area ristorazione interna al Roma Convention Center - La Nuvola. Tanti gli eventi in programma all’interno della nuova sezione dedicata al Food, una piattaforma ricca e dinamica curata dal critico e giornalista enogastronomico Luigi Cremona, tra cui degustazioni, showcooking e un nuovo premio all’Hospitality Management: il Premio Ospitalità Romana-Emergente Ricevimento

Novità dell’evento

Quest’ anno ci sarà anche un’introduzione di un’area merceologica interamente dedicata all’offerta enogastronomica e dall’apertura, per la prima volta dopo oltre quindici anni, anche al pubblico dei non addetti ai lavori