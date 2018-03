Al via da Roma "Real illusion" col re dell'illusionismo Triggiano

Il Copperfield europeo: "Ciò che vedete è vero, ma non è la verità"

“Real Illusion” è il one man show dell’ Illusionista italiano, Gaetano Triggiano, considerato uno dei migliori illusionisti al mondo, e ribattezzato dall’ Ansa come il “David Copperfield europeo” (fonte

Ansa 2014). Dopo una tournèe in Russia, a Marzo 2018, che toccherà le città di Mosca, San Pietroburgo, Kazan ed Ekaterinburg, “Real Illusion” torna in Italia, con un tour che prevede circa una trentina di spettacoli nelle maggiori città italiane. Dal 27 Marzo al 29 Marzo sarà a Roma al Teatro Brancaccio.



Sul palco tutta l’energia, la passione e l’abilità dell’Artista, che darà vita a situazioni surreali attraverso apparizioni, colpi di scena e trasformazioni ad una velocità estrema, garantendo una esperienza unica, coinvolgente e spettacolare. Storie avventurose, momenti di sospensione e di alta tensione, ma anche momenti brillanti e divertenti, tra le sue più grandi e incredibili illusioni. Energia, rapidità, forza, passione, poesia, amore, mistero e soprattutto magia saranno gli ingredienti di questo sorprendente spettacolo di altissimo livello internazionale, dove gli effetti speciali faranno da cornice a chi vorrà sognare ad occhi aperti, adulti e bambini.



Un viaggio tra realtà e immaginazione, in uno spazio senza tempo, per scoprire l’essenza stessa dell’illusionismo. Triggiano trasporterà il pubblico in un mondo in cui ogni limite razionale è superato

e dove le leggi della fisica saranno stravolte al 100%. Sul palcoscenico Triggiano sarà affiancato da un cast di ballerini ed accompagnato dall’originale e coinvolgente musica del Maestro Angelo Talocci; la direzione artistica è stata affidata ad Arturo Brachetti. Uno show dove la magia, i sogni e le illusioni si trasformano in realtà!



“La "magia" non è una forma d'arte, è una necessità. Tutti noi ne abbiamo bisogno per poter sognare e avere una conferma, anche se fittizia, che esiste una realtà migliore, dove tutto può succedere: volare, sparire, risorgere. Il pubblico preferisce sognare di essere "magico" piuttosto che constatare i propri limiti terreni. Ho incontrato Gaetano la prima volta quando aveva 23 anni e già lo vedevo appassionato allo spettacolo di prestigiazione. Ho curato per lui la regia del suo primo One Man Show, riscontrando grande energia ed entusiasmo da parte del giovane artista. Da quel momento, insaziabile, come un grande conquistatore, Gaetano ha continuato ad arricchire il suo patrimonio di illusioni e sorprese, talvolta aggressive, talvolta romantiche, talvolta comiche, talvolta lugubri.



Per questa sua ultima creazione mi sono divertito molto a discutere con lui l'ideazione, il suggestivo impianto scenico, lo sviluppo della macchina teatrale. Gaetano ha come sempre dedicato tutta la sua energia a pensare, costruire e metter in scena nuove ambientazioni e coreografie per le sue illusioni, sempre caratterizzate da ritmo incalzante ed energia pura. Per "Real Illuision", abbiamo immaginato un luogo surrealista, come lo scheletro di una fabbrica abbandonata da Gustave Eiffel sulle nubi, una specie di attracco vittoriano sospeso nei cieli, dove persino Giulio Verne avrebbe potuto agganciare una mongolfiera. In questo luogo senza tempo, la magia prende vita e ci abbandoniamo al viaggio di fantasia. Gaetano Triggiano è il timoniere e ci porta, come bambini estasiati e increduli a scoprire emozioni che avevamo dimenticato.”