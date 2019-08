Ferragosto al "Palo della morte" per un pellegrinaggio collettivo Un Sacco bello

E quattro! Appuntamento al palo della morte anche in questo 2019. L'evento che non c'è, più reale di tanti altri, torna anche quest'anno. Un raduno di ferragosto al palo della morte, il mitologico luogo reso famoso dal film Un sacco bello. Qui Enzo (no Renzo, eh) dava appuntamento a Sergio, l'amico con cui arrivare fino a Cracovia. Qui, nonostante i dubbi del compagno di viaggio, parte la missione Cracovia, interrotta poi per un malore dello stesso Sergio.

E quell'appuntamento "se vedemo al palo della morte" è rimasto nella mente di tutti. Nonostante le penne a biro e le calze di nylon già in valigia, il coatto reso celebre dall'attore e regista romano rimase senza compagno di viaggio, sino alla telefonata con l'amico di Martucci (che incontra a piazzale dei Partigiani) con il quale Enzo riprenderà la sua tabella di marcia per passare il 15 di agosto nella città polacca. Era il 1980 quando Verdone esordì sul grande schermo con la pellicola cult diventata una pietra miliare della romanità.

L'appuntamento, come dal 2015 ad oggi, è stato lanciato su facebook. Ora fissata le 10 (fino alle 12.30 recita l'evento facebook, ndr), ma come gli altri anni si ripeterà un pellegrinaggio alla spicciolata, fatto di selfie, risate e omaggi vari. Negli anni infatti l'appuntamento è diventato un cult, con gente che si presentava all'appuntamento con le biro o le calze a rete, gli oggetti citati nell'episodio. Un evento che lo stesso Verdone, alla sua seconda edizione, ha definito un'idea geniale. Quindi domani, se non "sapete come siete messi" e volete regalarvi una risata, appuntamento al Palo della Morte. Anche se non c'è più, anche se l'evento non esiste. Sarà un sacco bello comunque.