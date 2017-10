Gli Actual e le università di Roma

Dopo il successo ottenuto con la saga Roma Nord vs Roma Sud che conta oltre 7 milioni di visualizzazione e ha fatto nascere il trend tra i giovani romani "Un Top è solo un daje che ha fatto i soldi", i due attori Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia tornano con un nuovo attesissimo video.



Al centro della storia, questa volta, ci sono i diversi modi di vivere l'ambiente universitario nei principali atenei romani: Roma Tre, La Sapienza, LUISS e Tor Vergata. Dopo il mare con Ostia vs Fregene, che ha raggiunto in due giorni 2 milioni di visualizzazioni, gli Actual inaugurano la stagione universitaria con un video pronto a svelare il mondo delle università romane.