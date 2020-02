Il nuovo video di Achille Lauro: arte e nudo tra le rovine della città fantasma

Il nuovo video di Achille Lauro impazza su Youtube. Il cantante romano, dopo aver conquistato il pubblico del Festival di Sanremo con la sua performance trasformista, ha messo online il video di "Me ne frego", il singolo presentato all'Ariston.

Il nuovo video di Achille Lauro "Me ne frego"

Tre minuti di arte, danza e nudo. Achille Lauro dopo aver portato all'Ariston il San Francesco di Giotto nel suo nuovo video, regia di Bendo, apre con una citazione de La Pietà di Michelangelo. Seguono danze scatenate con protagonista la ballerina Elena D'Amario, scene di nudo, atmosfere dionisiache e ancora citazioni religiose.

Achille Lauro a Monterano: arte e nudo tra le rovine

Achille Lauro per il suo nuovo video ha scelto Monterano: il borgo fantasma alle porte di Roma. Prima della pubblicazione del nuovo video il solito Instagram per svelarne i protagonisti e suscitare la curiosità di fan e pubblico proprio come aveva fatto in occasione delle serate del Festival di Sanremo quando, prima di ogni esibizione, aveva postato alcuni "indizi". Per il video Achille Lauro ha scelto i Tarocchi: Il Santo, La Vergine, Le Stelle, La Giustizia, Il mendicante, L'appeso e L'imperatrice.

Oltre 350mila visualizzazioni in meno di ventiquattro ore per il nuovo video di Achille Lauro. Pronto a sorprendere ancora portando sacro e profano tra le rovine di Monterano, la città fantasma tra le più affascinanti del centro Italia.