Accadrà sul Red Carpet, un successo il “fuorisalone” della Festa del Cinema

Un successo straordinario di partecipazione. “Accadrà sul Red Carpet”, la rassegna ideata e organizzata dal Gruppo Hdrà in collaborazione con il Primo Municipio per estendere alle strade più suggestive del centro di Roma il tappeto rosso della Festa del Cinema, ha rappresentato la vera novità dell’edizione 2018. Mostre, concerti, performance, presentazioni di libri: un “fuorisalone” gratuito e aperto che ha consentito alla Festa di uscire dal perimetro dell’Auditorium Parco della Musica per addentrarsi nel cuore della città.

Nella giornata conclusiva, insieme al direttore artistico della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda, i protagonisti sono stati Francesco De Gregori, che ha presenziato all’inaugurazione della mostra Shooting Stars al Vinyl Room di Via della Frezza, e Vittorio Cecchi Gori, che a poca distanza ha aperto i propri archivi per esporre alcune delle più belle foto di scena del cinema italiano.

Nei dieci giorni della Festa del Cinema si sono colorate di rosso Piazza San Lorenzo in Lucina, che ha ospitato un grande concerto della Banda della Polizia, Via Condotti, che ha celebrato Carlo Vanzina, Via Veneto, con eventi e performance, la Galleria Alberto Sordi e Via della Frezza, teatro di diverse iniziative. Tra le migliaia di spettatori presenti, molti dei quali romani e altrettanti turisti provenienti da tutto il mondo, hanno voluto partecipare tantissimi personaggi del cinema, dello spettacolo e della cultura, tra i quali Enrico Vanzina, Francesca Reggiani, Martina Stella, Rino Barillari, Neri Parenti, Aurelio e Luigi De Laurentis, Massimo Ghini, Laura Delli Colli, Iaia Forte, Sandro Veronesi, Emanuele Crialese, Marino Sinibaldi, Achille Bonito Oliva, Tilde Corsi, Irene Ghergo, Claudio Risi, Marco Risi e molti altri. Il gruppo Hdrà, vista il successo di questa edizione di Accadrà sul Red Carpet, si impegnerà per essere nuovamente protagonista nell'edizione 2019 de La Festa del Cinema di Roma.