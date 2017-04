Abiti usati, a Roma la campagna per aiutare i bambini orfani del Mozambico

Dal 18 al 26 aprile prossimi Roma sarà una delle città italiane protagoniste di 'Regalati la nuova collezione, riciclando i vecchi abiti!', la campagna di recupero di abiti e accessori usati realizzata dall’organizzazione umanitaria HUMANA People to People Italia in collaborazione con la catena di negozi di abbigliamento Z.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa coinvolgerà i punti vendita di Z a ROMA EST Via Collatina - Km 12.800 - Loc. Lunghezza 00155; ROMA EUR Via dell'Oceano Pacifico n° 83 00144; ROMA PORTA Via Alberto Lionello, 201 (ex via delle vigne nuove) – località Bufalotta 00139; ROMA TERMINI Stazione Termini - EdIficio n. 1 - piano interrato 00185, presso il quale i clienti potranno donare i propri abiti usati ricevendo in cambio un buono sconto.

A fronte di più di 6 capi donati, il cliente riceverà un buono sconto di 10 euro utilizzabile su una spesa di almeno 30 euro; chi donerà meno di 6 capi, invece, riceverà un buono sconto di 5 euro. Sarà possibile donare a HUMANA tutti i capi di abbigliamento bambino di qualsiasi marca e stagione ad eccezione di biancheria intima, calzature, pigiami e accessori.

Il ricavato della vendita degli indumenti usati raccolti sarà destinato al sostegno del Centro di Accoglienza 'La Città dei bambini' di HUMANA a Maputo, in Mozambico. Il centro ospita ex bambini di strada, orfani o vittime di abusi che, anche a causa della critica situazione economica in cui versa il Paese, sono stati abbandonati dai genitori emigrati alla ricerca di condizioni di vita migliori.

Nei tre anni precedenti della Campagna sono stati raccolti 45 mila chilogrammi di abiti usati, che si sono convertiti in risorse economiche per la manutenzione del Centro di Accoglienza “La Città dei bambini” e la realizzazione di interventi umanitari ed educativi a loro rivolti.