A febbraio e marzo nuove aperture straordinarie per la mostra Ars Metallica

Continuano le aperture straordinarie di “Ars Metallica, la materia, la tradizione e la creatività contemporanea”, la mostra promossa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in occasione dei 110 anni di attività della Scuola d’Arte della Medaglia (SAM), che consente al pubblico di entrare per la prima volta nelle ex officine all’interno del Palazzo storico in via Principe Umberto 4 a Roma.

Nuove date nei mesi di febbraio e marzo vanno ad ampliare la programmazione già prevista, consultabile sul sito www.arsmetallica.it, per far scoprire un luogo inedito e promuovere il “saper fare” di un’eccellenza italiana che non ha uguali tutto il mondo. L’esposizione si potrà visitare anche sabato 16, sabato 23 febbraio e sabato 2 marzo con quattro turni di ingresso alle ore 11, alle 11.30, alle 15 e alle 15.30.

Aperta al pubblico dal 5 dicembre scorso, “Ars Metallica” ha ottenuto un grande successo di visitatori, fra cittadini, studenti e turisti, che hanno colto la straordinaria opportunità di conoscere da vicino un pezzo di storia, di orgoglio e di cultura del nostro Paese, in un percorso articolato in sei sale storico-didattiche che permette di entrare nelle atmosfere suggestive della prima “fabbrica di monete” dell’Italia unita. Un edificio, nel cuore dell’Esquilino, che ha contribuito a definire l'identità del nostro Paese e che riprenderà vita nei prossimi anni, trasformandosi da fabbrica abbandonata in uno spazio di archeologia industriale vivo e aperto.

ARS METALLICA, LA MATERIA, LA TRADIZIONE E LA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA”

APERTURA AL PUBBLICO: fino al 5 marzo 2019

INGRESSO: gratuito solo su prenotazione (https://arsmetallica.eventbrite.it o +39 342 0049743)

INFO: www.arsmetallica.it, info@arsmetallica.it, +39 342 0049743