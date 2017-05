Romaeuropa Festival, Roberto Herlitzka racconta il suo "melologo"

L'attore racconta come nasce e come verrà eseguito il suo spettacolo, sul palco insieme all'Orchestra Sinfonica Abruzzese

L'attore torinese, classe 1937, torna sul palco di Romaeuropa con uno spettacolo speciale, in scena al Teatro Vittoria i prossimi 17 e 18 novembre. Ma non sarà solo. Perchè, come ci racconta, eseguirà un "melologo" con l'Orchestra Sinfonica Abruzzere. Un mix di versi tratti da Dante e musica che l'artista è pronto ad eseguire con entusiasmo. "Ringrazio i musicisti - dice - il loro è un regalo".