Miss Cinema Lazio: a Sabaudia nuovo concorso regionale di Miss Italia

Per il secondo anno consecutivo il concorso Miss Italia, che quest’anno celebra la sua 80a edizione, torna a Sabaudia e, come avvenuto già lo scorso anno, lo fa in grande stile, aprendo e chiudendo la rassegna estiva “Moda sotto le stelle”, dedicata alla bellezza e alla moda l’elezione di Miss Sabaudia, che gode del patrocinio del Comune di Sabaudia.

Un evento importante

“Sabaudia torna ad ospitare la bellezza e il glamour con tre serate dedicate alla moda, al fascino e al made in Italy”. Dichiarazione del sindaco di Sabaudia Giada Gervasi . "Celebriamo lo stile e la creatività di una città che tanta fortuna ha portato ad artisti, modelle e divi del cinema italiano e internazionale, con l’ambizione di contribuire a coronare i sogni delle tante miss che sfileranno in piazza del Comune. A loro auguro il meglio e soprattutto di trovare in questa terra d’incanto il trampolino di lancio per una carriera brillante e ricca di soddisfazioni, come avvenuto per tante loro colleghe, ora affermate star della televisione e del cinema”.

Le tre giornate di Sabaudia

Si inizia dunque domani sera, venerdì 27 luglio alle 22 in piazza del Comune con una selezione provinciale e l'elezione di Miss Sabaudia, che vedrà in gara 30 concorrenti, per la maggior parte pontine. Le prime sei si qualificheranno per le finali regionali e potranno quindi partecipare già da domenica. L’evento di sabato sera, denominato “All Couture” e dedicato alla moda, nel corso della quale la Glamour Model Management e la Delta Agency (agenzia organizzatrice del concorso Miss Italia per Lazio e Umbria) porteranno in passerella 12 modelle professioniste dell’Alta Moda romana, che sfileranno per gli stilisti Antonio Martino e Cinzia Evangelista, per la bridal couture di Verusca Negroni e per la linea “Love to Love by Gai Mattiolo”. Domenica sera, nel corso della terza tappa delle finali regionali, che vedrà l’assegnazione dell’importante titolo Miss Cinema Lazio 2019, passaporto valido per le prefinali nazionali in programma a fine agosto. La serata sarà ovviamente incentrata sul cinema e sul contributo dato dal concorso in 80 anni di vita, attraverso un tributo a otto dive del cinema e della tv italiana lanciate proprio da Miss Italia, protagoniste di altrettanti videoclip, uno per ogni decennio: Silvana Mangano (1939/1949), Sophia Loren (1950/1959), Stefania Sandrelli (1960/1969), Anna Kanakis (1970/1979), Maria Grazia Cucinotta (1980/1989), Anna Valle (1990/ 1999), Miriam Leone(2000/2009), Giusy Buscemi (2010/2019). La fascia in palio domenica sera garantirà alla vincitrice l’accesso alle prefinali nazionali, dove giungeranno circa 200 ragazze da tutta Italia, e per le quali la patron del concorso Patrizia Mirigiliani sta lavorando alacremente. Da quest’anno l’accesso diretto alla finalissima delle miss vincitrici del titolo regionale più importante, come ad esempio Miss Lazio, che saranno dunque comprese nelle 40 finaliste.

Un premio speciale

Chiara Bondi, la ragazza di Tarquinia che gareggiò con una protesi alla gamba sinistra, arrivando fin sul podio della finale nazionale, terza classificata. Evidentemente Sabaudia porta fortuna alle ragazze del concorso. Per il suo impegno e i risultati da lei raggiunti Chiara sarà premiata dall’amministrazione comunale di Sabaudia