Lazio sempre più attento alla differenziata: nel primo semestre Ecolamp ha raccolto 120 tonnellate di RAEE

Cresce la raccolta dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici in Lazio, regione sempre più attenta alla raccolta, e dove Roma si conferma essere seconda città d' Italia nella classifica nazionale con 56 tonnellate di lampadine e 51 di piccoli elettrodomestici raccolti

In cosa consiste Ecolamp

Ecolamp è il consorzio senza scopo di lucro dedito alla raccolta e al trattamento delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche giunte a fine vita (RAEE). Nato nel 2004 per volontà delle principali aziende nazionali e internazionali del settore illuminotecnico del mercato italiano, oggi riunisce oltre 200 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal 2015 Ecolamp è tra i soci fondatori di Eucolight, l’associazione europea nata per dare voce ai Sistemi Collettivi RAEE specializzati nei rifiuti di illuminazione. Ecolamp porta avanti con impegno numerose attività per sensibilizzare cittadini e operatori del settore, coinvolgendo l’unione pubblica sul tema del corretto riciclo dei RAEE. Oggi Ecolamp, in un’ottica di economia circolare, garantisce il recupero di oltre il 95% dei materiali di cui questi rifiuti sono composti e il corretto smaltimento delle sostanze inquinanti, evitando che vengano disperse nell’ambiente

La raccolta nel Lazio del primo semestre

Nel primo semestre del 2019 il Lazio ha raccolto in totale 120 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Di questi, 51 tonnellate provengono da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita e 69 tonnellate sono di sorgenti luminose esauste. Per quanto riguarda la raccolta di queste ultime, che costituiscono lo storico raggruppamento gestito da Ecolamp, il Lazio si conferma quinto nella classifica nazionale. Con 56 tonnellate di lampadine raccolte, Roma è seconda tra le province nella classifica nazionale, mentre a livello regionale, migliora la raccolta a Frosinone che passa fa 3 a 5 tonnellate. Rimane invece stabile Latina con 6 tonnellate

Il quadro generale

Mentre sono 1.926 le tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) raccolte sul territorio nazionale e avviate a riciclo da Ecolamp nel primo semestre del 2019, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare Ecolamp, consorzio nazionale di riciclo dei RAEE, ha ritirato 1.023 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (raggruppamento R4), e 903 tonnellate di sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5)

