Epifania a Roma, tra saldi e musei gratis: tutto sull'ultima giornata delle feste natalizie

Dalla bancarelle di piazza Navona, una tradizione tutta romana, alle manifestazioni a tema, alla Befana per i più piccoli. E' ricca di eventi in programma la giornata dell'Epifania (Qui l'elenco completo), che, come si dice, "tutte le feste si porta via". Da trascorrere all'aperto, per chi ha voglia di sfidare il freddo, o al caldo di qualche museo, gratuiti per questa prima domenica del mese.

Musei gratuiti

Già, niente biglietto oggi per chi volesse visitare Colosseo, Pantheon, Fori Imperiali, ma anche scavi archeologici, ville e giardini monumentali. (Qui l'elenco completo di monumenti e musei a ingresso gratuito a Roma domenica 6 gennaio).

Trasporti e viabilità

Importante per chi si muoverà in città la mappa delle strade chiuse e delle deviazioni dei mezzi pubblici previsti per oggi in concomitanza con gli eventi che si svolgeranno all'aperto, dalle manifestazioni per bambini alle corse podistiche. Dall'Appio Tuscolano a Ostia, passando per Tor Pignattara, Pietralata e il centro storico, a questo link tutte le modifiche a viabilità e mobilità.

Shopping e saldi

Torna poi per l'ultimo giorno di festa la Navetta Shopping, il collegamento-bus tra le principali strade del Centro, con capolinea a piazzale delle Canestre. Da ieri infatti hanno preso il via i saldi invernali. La navetta sarà in strada dalle 10,30 alle 19,30. In funzione la Ztl del centro storico e la Ztl Tridente dalle 14 alle 19.