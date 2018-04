25 aprile a Roma: gli eventi nel giorno della Festa della Liberazione

Pic nic, appuntamenti enogastronomici, gite fuori porta e feste: il 25 aprile a Roma regala un ricco palinsesto di eventi. Gusto, tradizione e divertimento: tanti gli appuntamenti previsti nella Capitale in occasione della Festa della Liberazione.

Gli eventi del 25 aprile 2018 a Roma

Le sagre celebrano pappardelle al sugo di cinghiale, asparagi e pizza fritta mentre tanti locali mettono a disposizione i propri spazi esterni per gustosi pic nic immersi nel verde o negli scenari industriali della città. Torna anche Un mare di birra...sul prato: il tradizionale appuntamento con le birre artigianali. Non mancano poi artisti di strada, mercatini e laboratori ludico-didattici per bambini. (QUI TUTTI GLI EVENTI DEDICATI AI BAMBINI)

Ecco dunque che fare a Roma in occasione del 25 aprile.

Roma Incontra il mondo

Alla Nuova Fira di Roma c'è ‘Roma incontra il Mondo’: un evento internazionale, un giro del Mondo all’insegna dell’allegria, della musica, dell’enogastronomia, delle tradizioni, delle eccellenze di alcuni dei paesi più affascinanti al Mondo. Il pubblico potrà camminare tra le suggestive atmosfere celtiche, ballare le coinvolgenti danze irlandesi, assaporare le delizie della Spagna, ascoltare un concerto country, farsi trasportare da un sensuale ballo latino e immergersi nella meravigliosa cultura Orientale. Qui programma e informazioni su Roma Incontra il Mondo.

Villaggio per la Terra

Il 25 aprile sarà l'ultimo giorno per godere del Villaggio per la Terra, la più grande manifestazione per la tutela del Pianeta. Ricca la serie di eventi dedicati sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle famiglie, agli studenti e agli esperti: nel Villaggio anche quest’anno sono in programma eventi di musica, scienza, sport, giochi, arte e informazione.

Un mare di birra...sul prato

I Pub della Capitale presentano la loro selezione brassicola, votata all’eccellenza e alla qualità. Mercoledì 25 aprile torna il consueto appuntamento birrario di primavera: 'Un Mare di Birra… sul Prato'. I Pub che parteciperanno in questa edizione saranno: Birrifugio, BQuadro, Brew Dog, Craft, Draft, Golden Pot, King Arthur, Kombeer, Luppolo Station, Mad for Beer, Mastro Titta, Serpente. Non mancherà il buon cibo, con eccellenze gastronomiche presentate da affermate realtà di street food e produttori.

V-Market Fest

Da Largo Venue è tempo di V-Market Fest con pic-nic, mercato,concerti, yoga e laboratori per i bambini. Il 25 aprile il V Market Fest presenta un'edizione del tutto speciale: una giornata di festa, musica e giochi da passare tutti insieme come vuole la tradizione. Qui il programma completo degli appuntamenti.

Sport in Famiglia

Sulle sponde del laghetto dell'Eur torna Sport in Famiglia: un evento completamente gratuito e dedicato alle famiglie all’insegna del divertimento con giochi, esibizioni, musica, parco avventura e con la possibilità, in primis, di praticare sport all’aria aperta e in assoluta sicurezza. Qui il programma completo e le discipline previste.

T/Festaccio - Fermenti in Testa

Accendere i riflettori sulle tante straordinarie realtà attive nella cultura, nell'economia, nel sociale e nello sport presenti a Roma. Vere e proprie fucine di idee, di buone pratiche, di sperimentazione sociale e inclusione. Rendere visibile questo patrimonio comune è l’obiettivo di “T/Festaccio-Fermenti in t/festa”: un festival delle energie positive, dedicato a grandi e bambini, per celebrare anche la Liberazione.

25 aprile al Castello di Bracciano

Per il 25 aprile il Castello Odescalchi di Bracciano (Roma) propone attività adatte a famiglie, bambini, appassionati d'arte, gruppi di amici e chiunque voglia fare una gita fuori porta per scoprire le meraviglie che il Castello offre, con visite speciali a base di adrenalina e divertimento. Al Castello di Bracciano "Emozione verticale" tra arte e avventura.

Country Food: la festa dedicata al cibo e alla campagna romana

Un 25 Aprile immersi nella campagna romana, all’insegna di tante cose buone da mangiare, laboratori, esposizioni, attività per grandi e bambini. Torna Country Food, la festa dedicata al cibo in cui l’agricoltura sociale incontra attività e ristoratori che promuovono il territorio. Un viaggio nei quartieri di Roma il cui protagonista è il cibo.

Sagra dell'Asparago

In occasione del 25 aprile ad Ascrea e a Ponzano Romano si celebra l'asparago. Una giornata all'insegna del gusto e della tradizione a forti tinte "verdi".

Sagra delle pappardelle al cinghiale

Un appuntamento ormai fisso dove potrete gustare delle gustosissime pappardelle condite con maestria al sugo di cinghiale. Ma non solo: nel menù carne alla brace con contorni a scelta. Mangiare, ballare, ascoltare buona musica e perché no esibirsi al karaoke: tutto questo è la Sagra delle pappardelle al cinghiale di Nazzano.

Sagra della pizza fritta

Ad Arsoli arrivano la Festa della Primavera e la Sagra della pizza fritta. La manifestazione, si svolgerà il 25 aprile nella “piccola Parigi” di Luigi Pirandello: una ghiotta occasione per conoscere il patrimonio culturale, le tradizioni, l’ospitalità, gli eventi e la gastronomia locale.

Liberation Day Hotel Butterfly

Musica, giochi e buon cibo: Liberation Day Hotel Butterfly. Mercoledi 25 aprile per festeggiare insieme il giorno della Liberazione l'Hotel Butterfly organizza una lunga giornata di festa: dalle 12 alle 2 di notte. La formula è quella ormai consolidata: abbinare buon cibo e buona musica. Non mancheranno quindi eventi, food, giochi, intrattenimento, teatro e tante ore di musica insieme alle crew romane di Goa / Ultrabeat (OFFICIAL) - NOZOO - Touch The Wood - REBEL ☈ REBEL!

Il Carrozzone dei Gusti

Sapori, gusto e allegria: il Carrozzone dei Gusti arriva a Sabaudia per cinque giorni all'insegna del buon cibo e del divertimento. Street and Food Truck, alcuni dei migliori birrai d'Italia, musica e intrattenimento per tutti.

Apre Baubeach

Per chi il 25 aprile volesse andare al mare senza lasciare a casa il proprio amico a quattrozampe ecco che apre Baubeach: la spiaggia per cani liberi e felici in cui l'amore è il traino che avvolge, offre spazi per tutte le tipologie di cani e umani e la possibilità di tenere i cani liberi dal guinzaglio, con anni di esperienza e un regolamento che permette una vivibilità unica nel suo genere. Qui tutte le info sulla Baubeach.