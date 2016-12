Week end di Natale a Roma: gli eventi del 24 25 e 26 dicembre

1 / 2

Week end di Natale a Roma. Il fine settimana bussa alle porte e si preannuncia davvero speciale: due giorni di riposo ma soprattutto un week end di Natale che abbraccia anche il giorno di Santo Stefano.

Sabato 24 e domenica 25 dedicati dunque alle tradizioni con tante proposte per chi trascorrerà il week end di Natale a Roma e vuole approfittare di tutto il potenziale artistico, culturale e di intrattenimento della Capitale.

Ecco dunque come trascorrere il week end di Natale a Roma e che fare anche a Santo Stefano

PASSEGGIATE DI NATALE - Il vero mercatino tradizionale di Natale torna all’Eur con tutte le sue caratteristiche improntate alla qualità e alla tradizione. Alla sua seconda edizione, Passeggiate di Natale ogni settimana sorprenderà i suoi ospiti con tanti contest, degustazioni, laboratori e animazione per i più piccoli.

CITY LEGO - 7 milioni dei famosi mattoncini LEGO® riproducono una città unica al mondo con tutti i suoi dettagli, irripetibile nel suo genere e per la prima volta presentata nella sua versione integrale a Roma. La mostra porta nella Capitale un grandioso diorama (15 metri per 5) interamente dedicato al tema urbano: un incredibile progetto che prende il nome di City Booming e che, con la meticolosa precisione nella realizzazione veritiera di ogni angolo di vita, racconta la magia scatenata dai mattoncini più famosi al mondo, riproducendo un’intera “città fantastica” in ogni minimo dettaglio.

LOVE. L'ARTE CONTEMPORANEA INCONTRA L'AMORE - Una novità assoluta e imperdibile nel panorama delle proposte culturali capitoline degli ultimi anni che si candida a riportare la città di Roma in linea agli stessi livelli delle più stimate realtà espositive internazionali. L’esposizione romana intende affrontare uno dei sentimenti universalmente riconosciuti e da sempre motivo d’indagini e rappresentazioni, l’Amore, raccontandone le diverse sfaccettature e le sue infinite declinazioni. Un amore felice, atteso, incompreso, odiato, ambiguo, trasgressivo, infantile, che si snoda lungo un percorso espositivo non convenzionale, caratterizzato da input visivi e percettivi.

VILLAGGIO DI NATALE DA EATALY - Il mercatino di Natale di Eataly da quest'anno diventa Il Villaggio di Natale arricchendosi di una preziosa selezione di artigiani all'interno della struttura, nello spazio eventi al terzo piano. Il Villaggio di Natale di Eataly via aspetta con gli artisti e gli artigiani che lo animano pronti a presentarvi le loro creazioni e tante idee regalo. Un'occasione non solo per scegliere i doni, ma per imparare anche a costruirli con le tue mani, per un regalo davvero speciale.

L'HARLEM GOSPEL CHOIR ALL'AUDITORIUM - L’Harlem Gospel Choir è il più famoso coro gospel d’America, nonché uno dei più longevi. Dal 1986, Allen Bailey e il suo coro, formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, girano il mondo condividendo la gioia nella fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene. La notorietà dell’Harlem Gospel Choir è legata principalmente alle numerose collaborazioni con artisti internazionali. La partecipazione del pubblico è parte integrante di ogni show del coro. Attraverso la sua musica il coro spera di creare una migliore comprensione della cultura afroamericana e della musica gospel.

UN'ORA DI TRANQUILLITÀ: MASSIMO GHINI AL QUIRINO - Una commedia moderna, brillante e divertente grazie al meccanismo del vaudeville giocato tra battute esilaranti. Il personaggio “centrale” è un uomo che cerca disperatamente un momento di solitudine e serenità per dedicarsi all’ascolto di un vecchio disco in vinile che è riuscito a rintracciare e acquistare. Ma tutta una serie di eventi e personaggi lo interrompono..

INVERNO INCANTATO ALL'AUDITORIUM - “Inverno incantato” è un evento di Natale ideato per creare un’atmosfera che accompagni i visitatori in un percorso sensoriale raffinato, suggestivo e al contempo vivace. Luci calde, profumi, musica e suoni, immagini in movimento, incursioni di sfrenata allegria, volteggi sul ghiaccio, così come la delizia degli sfizi enogastronomici e di uno shopping ricercato saranno i protagonisti di un viaggio emozionante completamente immerso nella cornice del Parco della Musica.

VILLAGGIO DEI POPOLI - Il Guido Reni District (ex caserme Guido Reni) si trasforma in un gran bazar dei popoli e delle comunità con il Villaggio dei Popoli: stand artigianali etnici e non solo, food truck, presentazioni, eventi e area bimbi.

PRESEPE DI SABBIA A CASAL BERTONE - L'Accademia della Sabbia presenta la quarta edizione del Presepe di Sabbia di Roma. Nel cuore di Casal Bertone a pochi metri dall'antico basolato della via Collatina, in una grotta di tufo è stato allestito un Presepe realizzato con 120 quintali di sabbia.

NATALE A CASA COVELLI AL CIRCOLO DEGLI ILLUMINATI - "Residenza Covelli, il Palazzo d'inverno di papà e mamma, secondo te siamo messi male? No dimmi tu siamo messi molto male?" - è con queste parole tratte da Vacanze di Natale '83 che il Circolo degli Illuminati invita tutti alla festa di Natale.

NATALE ALL'EX DOGANA: C'È LA COMETA - La notte di Natale dell'Ex Dogana si avvarrà di una sua personale cometa, una installazione ispirata alla rara congiunzione planetaria che guidò i Magi a Betlemme, e coaduviata dal concerto del tedesco Ulrich Schnauss e dalle selezioni di Populous. L'installazione è composta da 4.000 liguette fluorescenti che reagiranno ai raggi UV.

LA CASA DI ORSO - L'occasione che tutti i bambini attendevano è arrivata: i piccoli fan di Masha e Orso potranno visitare la Casa di Orso a Romaest, l'unica in Italia.

BABBO NATALE ARRIVA A PORTA DI ROMA - A Porta di Roma i bambini potranno incontrare Babbo Natale ed entrare nel magico laboratorio dei giocattoli. Qui potranno farsi scattarre la foto con Babbo Natale per poi scaricarla sul pc o sullo smartphone, direttamente dal sito della Galleria Commerciale.

