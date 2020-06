La tv celebra i 100 anni di Alberto Sordi: gli omaggi di Rai, Mediaset e Sky

Cento anni di Alberto Sordi. Oggi, 15 giugno, il grande attore romano avrebbe spento 100 candeline. Roma lo celebra in Campidoglio con una cerimonia speciale alla presenza della Sindaca Virginia Raggi, di presidente e vicepresidente della Fondazione Museo Alberto Sordi Italo Ormanni e Giambattista Faralli, del curatore e organizzatore degli eventi per il Centenario Sordi Alessandro Nicosia e di alcuni amici del mondo del cinema.

Ma anche tv e radio non potevano che omaggiare il grande Albertone in occasione del suo centenario.

La programmazione Rai

Dopo aver celebrato Alberto Sordi, con vari omaggi e interviste nei giorni scorsi, questa mattina in casa Rai continuano i festeggiamenti. Gli omaggi sono partititi all'alba con Il mattino di Radio1 (in onda dalle 5 alle 7), ma l'attore romano sarà ricordato in tutto il corso della giornata con servizi della redazione cultura e spettacolo del GR e con uno spazio all’interno di Zapping (dalle 19.30 alle 21).

Su Rai Storia sarà trasmesso per tutta la giornata uno speciale di Rai Cultura nell'ambito de Il giorno e la Storia (il primo è andato in onda a mezzanotte e 5 minuti, il secondo e il terzo questa mattina alle 5,30 e alle 8,30. Si prosegue con repliche alle 11.30, 14.00 e alle 20.10). Il contenuto sarà fruibile anche online per Rai Cultura Web e Social.

Alle 7,45 del 15 giugno è partita anche la staffetta su Rai 1 con la striscia “Insieme con – La Rai per il Sociale”, per proseguire con UnoMattina, ItaliaSì – giorno per giorno e La Vita in Diretta.

Rai Movie, alle 10.20, manda in onda I Vitelloni di Fellini con Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Franco Interlenghi. Film premiato con il Leone d’argento 1953 e con tre Nastri d’argento nel 1954. Rai Storia, alle 12,30, trasmette Un eroe dei nostri tempi, film diretto da Mario Monicelli, con Alberto Sordi, Franca Valeri e Giovanna Ralli.

Su Rai2 speciale dedicato ad Alberto Sordi a Detto Fatto, dalle 14. Su Rai Radio2, alle 18, andrà in onda lo speciale di Francesco De Carlo, 100 Volte Alberto Sordi, che racconterà gli esordi e i successi radiofonici di Sordi.

Omaggio al grande Albertone anche su Rai premium: alle 21.20 in onda "In nome del popolo sovrano", regia di Luigi Magni, con Alberto Sordi e Nino Manfredi. Alle 23.20, il documentario "Alberto Sordi - Un italiano come noi".

Diversi i contenuti anche su Raiplay che offre una selezione di ben 12 film, tra cui "Fumo di Londra", "Troppo forte" e il film diretto da Luca Manfredi, di recente uscita, con un Alberto Sordi interpretato da Edoardo Pesce "Permette? Alberto Sordi". Sempre Raiplay pubblicherà "Storia di un italiano" (una collezione di testimonianze e ricordi) e "Sordi, un italiano a Roma" (collezione di teche e contenuti speciali).

La Rai proseguirà con omaggi ad Alberto Sordi anche martedì 16 giugno con il documentario di Enrico Salvatori alle 21,20 su Rai Storia con la messa in onda del film tv "Permette? Alberto Sordi", sabato 20 giugno in prima serata su Rai3. Sempre sabato, su Rai5, alle 21.15, in programma una serata evento con la trasposizione teatrale di "Un borghese piccolo piccolo". Domenica 21 giugno, infine, su Rai3, alle 18, andrà in onda il documentario Alberto Sordi, prodotto da Rai Cultura all’interno della serie Italiani.

Non finisce qui, però, perché la Rai promette di continuare ad omaggiare Alberto Sordi durante tutta l'estate, proponendo un ampio ciclo di film con l'attore romano su Rai3.

La programmazione Mediaset

Anche in casa Mediaset le celebrazioni per il centenario di Albertone sono iniziate in anticipo, con vari omaggi già da venerd' 13 giugno. Nel giorno dei suoi 100 anni, però, si prosegue su Retequattro, in day-time, con il lungometraggio Polvere di stelle e, su Extra, in prime-time, con lo speciale "In ordine alfabetico: Gassman, Sordi, Vitti, condotto da Maurizio Costanzo con Enrico Mentana". Ben sei serate omaggio a Sordi sono in programma sul canale Cine34, dal 15 al 20 giugno. La rassegna "Sordi 100" proporrà 18 film in access, prime-time e seconda serata.

Di seguito tutti i titoli:

Lunedì 15 giugno

Il prof. Dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue di Luciano Salce

Il vigile di Luigi Zampa, con Vittorio De Sica, Sylva Koscina, Marisa Merlini

Tutti dentro di Alberto Sordi con Joe Pesci e Dalila Di Lazzaro

Martedì 16 giugno

Lo scapolo di Antonio Pietrangeli, con Nino Manfredi

Sono un fenomeno paranormale di Sergio Corbucci, con Eleonora Brigliadori

Quelle strane occasioni di Luigi Comencini, Nanni Loy, Luigi Magni, con Paolo Villaggio e Stefania Sandrelli

Mercoledì 17 giugno

Il comune senso del pudore di e con Alberto Sordi, con Cochi Ponzoni, Florinda Bolkan, Claudia Cardinale, Philippe Noiret

Finché c’è guerra c'è speranza di e con Alberto Sordi

Allegro squadrone di Paolo Moffa, con Vittorio De Sica

Giovedì 18 giugno

Io so che tu sai che io so di e con Alberto Sordi e Monica Vitti

Polvere di stelle, in versione restaurata di e con Alberto Sordi e Monica Vitti

Buonanotte… avvocato! di Giorgio Bianchi con Giulietta Masina

Venerdì 19 giugno

Il medico e lo stregone di Mario Monicelli, con Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni

Il presidente del Borgorosso Football Club di Luigi Filippo D’Amico

Dove vai in vacanza? di Mauro Bolognini, Luciano Salce, Alberto Sordi

Sabato 20 giugno

Il Conte Max di Giorgio Bianchi, con Vittorio De Sica e Alberto Sordi

In viaggio con papà di e con Alberto Sordi e Carlo Verdone

Nestore, l'ultima corsa di e con Alberto Sordi

L'omaggio su Sky

Anche Sky celebra Alberto Sordi e i suoi 100 anni con una speciale programmazione. A partire dal 15 giugno, Sky Cinema Collection – Classic propone alcuni dei grandi film con Alberto Sordi, tra cui Piccola posta di Steno, Il marito di Nanni Loy e Gianni Puccini, I vitelloni di Federico Fellini e Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola.

Disponibile su Sky On Demand, inoltre, la collezione Alberto Sordi 100 con tanti altri titoli indimenticabili.