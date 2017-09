Cultura, cinema e musica al Gay Village

L'ultimo venerdì arcobaleno del Gay Village è all'insegna dei grandi ospiti e dello spettacolo. Cultura, Cinema e Musica. Il Gay Village Venerdì 8 Settembre aprirà i suoi cancelli l'ultimo fine settimana arcobaleno per offrire al pubblico tanti contenuti culturali d'eccezione, rigorosamente in salsa rainbow. Dalle 21.00 infatti, il padrone di casa Pino Strabioli, impagabile nella sua conduzione, accoglierà nell'ordine la giornalista Orietta Cicchinelli, per la presentazione del suo primo romanzo dal titolo Hijo de Puta – La Parabola di un legionario, la storia emozionante e piena di risvolti imprevisti dell’ex legionario Giovanni.

Diana Del Bufalo e Francesca Vecchioni

Seguiranno Diana Del Bufalo e Francesca Vecchioni per Diversity Lab, a loro volta in compagnia del regista Alessandro Genovesi, per mostrare al pubblico il trailer e le immagini di backstage di Matrimonio Italiano, ultima fatica cinematografica della Colorado Film, distribuita da Medusa. La commedia, che sarà nelle sale il prossimo inverno, affronta con ironia gli stereotipi e i pregiudizi che ancora ostacolano il cammino delle unioni civili in Italia.

E infine, prima di lasciare spazio al popolo della notte e al djset house e EDM di Mads e Manuela Doriani e quello pop di Atrim e Enrico Versus, sul palco del villaggio salirà la bellissima Maria Grazia Cucinotta, insieme al regista Carlo Fenizi e al press agent Angelo Perrone, per presentare insieme il videoclip Non Voglio Andare Via, un'operazione mirata al lancio del nuovo album di inediti di Giuni Russo, che porta il titolo di "Armstrong", in uscita proprio l’8 settembre. In versione doppio cd, vinile da collezione e digital download, Armstrong raccoglie otto brani risalenti al 1980 composti da Giuni Russo e Maria Antonietta Sisini che formano il tassello mancante nella discografia della voce più potente e raffinata della musica italiana. I brani furono registrati come provini negli anni ‘80 prima che Giuni venisse conosciuta al grande pubblico.

Ritrovati in archivio i nastri originali, l’Associazione GiuniRussoArte, che da anni tutela e promuove il patrimonio artistico della cantautrice, ha realizzato gli arrangiamenti del disco affidando il lavoro ad uno storico musicista di Giuni, Stefano Medioli, e a Pino “Pinaxa” Pischetola, per dare vita ad un sound fedele a quel tempo e comunque già moderno ed attuale. A completare l’opera il secondo cd contiene i rarissimi provini degli stessi brani, nelle versioni voce e chitarra acustica (suonata dalla stessa coautrice dei brani Maria Antonietta Sisini).

Cultura, cinema e musica al Gay Village

Ore 21.00: Orietta Cicchinelli presenta il libro "Hijo de Puta. La parabola di un Legionario", MGC Edizioni. Prefazione di Elio Sena

Ore 22.30: Diana Del Bufalo, Francesca Vecchioni e il regista Alessandro Genovesi, presentano il trailer e le immagini tratte dal backstage di "Matrimonio Italiano", la nuova commedia di Colorado Film distribuita da Medusa

Ore 23.30: Maria Grazia Cucinotta, il regista Carlo Fenizi e il press agent Angelo Perrone, presentano il videoclip "Non Voglio Andare Via", promo del nuovo album di inediti di Giuni Russo dal titolo "Armstrong"

Conduce Pino Strabioli