Cucina crudista: bambini chef del colore

Rosso, arancio, giallo, verde, blu, viola: non solo i colori dell’arcobaleno ma anche della frutta e verdura che ci dovrebbero accompagnare tutti i giorni, per il benessere del nostro corpo.

Allora perché non abituare i bambini ad essere loro amici, con un laboratorio dove imparare a creare succhi freschi di verdura e frutta con le proprie mani, da bere tutti d’un fiato, e da portare a casa!

Un’occasione per superare i rifiuti per alcuni alimenti, scoprendo come giocare con colori, sapori e profumi!