Cubo Festival: così Ronciglione diventa un borgo di libri

Cubo Festival 2017 - Un borgo di libri. Dal 25 al 28 maggio 2017 nello splendido borgo medievale di Ronciglione in Provincia di Viterbo quattro giorni dedicati alla lettratura e ai libri con i grandi protagonisti della cultura italiana. Incontri con gli autori, le case editrici e mercatino dei libri. Ed inoltre installazione artistiche, artisti di strada, spazi bambini con laboratori dedicati alla lettura e prodotti del territorio con wine bar nelle vie del borgo.

Cubo Festival 2017 - Un borgo di libri: il programma completo

25 al 28 maggio Libri sui Muri - Installazione Cubo Festival 2017 (Piazza degli Angeli – Scalinata dei Borghi – Torrioni)

10 videoproiettori durante i 4 giorni di festival proietteranno sui muri del Borgo Medievale di Ronciglione estratti dei grandi libri trasformando il borgo in un grande libro dove gli spettatori passeggiando potranno leggere sulle antiche pietre i testi che hanno fatto la storia della letteratura e dei nuovi autori contemporanei.

Dal 25 al 28 maggio Fiera del Libro e delle Case Editrici - Cubo Festival 17 (Via Borgo di sotto)

Decine di case editrice conosciute ed emergenti saranno al festival con i loro libri e i loro autori. Tra gli stand della fiera gli avventori potranno comprare i libri delle case editrici ed incontrare i loro autori.

Dal 25 al 28 maggio LIBRI RANDAGI (Via Borgo di sotto)

Realizzato in collaborazione con la Coop di Ronciglione durante il festival sarà possibile adottare o abbandonare un libro nelle location del festival creando uno scambio tra i visitatori

Dal 25 al 28 maggio La foto nel libro il libro nella foto di Pietro Latini (Via tre cannelle 28)

Pietro Latino fotografo professionale autore di molte copertine di libri e rivista realizza una mostra personale fotografica sul ruolo della fotografia nell’editoria

25 maggio

Ore 15.00/16.30 Sant’Andrea

Libri a colori. Dedicato ai bambini che potranno colorare grandi libri animati a cura dell’associazione In-Pari-Amo

Ore 16.00 Via Borgo di sotto

Apertura stand Fiera del libro e dell’Editoria

Ore 16.00 Biblioteca di Ronciglione

Intitolazione della sala lettura della biblioteca di Ronciglione a Tommaso Landolfi morto a Ronciglione l’ 8 luglio 1979 alla presenza dei sindaci di Pico e Ronciglione.

Ore 16.30 Sala del Collegio di Ronciglione

Tommaso Landolfi in molte parole tacque! Conferenza del Prof. Carlo Serafini

Ore 16.30 Sant’Andrea

Laboratorio per bambini di Roberta De Angelis La pipina commedia ed. La Caravella Editrice

Ore 17.00 Piazza degli Angeli

Giulio Perrone presenta Consigli pratici per uccidere mia suocera ed Rizzoli

Ore 17.30 Provvidenza

Carlo Quondamangelomaria presenta Inverni ed Edizioni Sette Città

Ore 18.00 Piazza degli Angeli

Mammut, design e fantasmi. Un viaggio nella narrativa di Giorgio Nisini

Ore 18.30 Piazza del Castello

Mary Jane Cryan presenta il Palazzo dipinto Edizioni Archeoares

Ore 19.00 Piazza degli Angeli

Marco Cubeddu presenta Pornokiller ed. Mondadori

Ore 19.30 Inaugurazione installazione Libri sui Muri (accensione)

Ore 20.00 Borgo di sopra – Scalinata dei Borghi

Book Restaurant a Cena con l’Autore

Ore 21.30 Piazza degli Angeli

Morgan e Enrico Ghezzi parlano di Tommaso Landolfi

26 maggio

Ore 11.00 Piazza degli Angeli

(LIBRI A SCUOLA) Liceo Scientifico

Alessandro Campi presenta l’Enciclopedia Machiavelliana ed. Treccani

Ore 11.00 Sant’Andrea

(LIBRI A SCUOLA) Scuola Elementare

Bambini, fiori e coccodrilli: come spiegare il mondo di oggi ai più piccoli ed. D Editore

Ore 11.00 Giardino Pensile dei Borghi

(LIBRI A SCUOLA) Scuola Media

Lucia Cannone presenta The Abramović Method for kids ed. Edizioni Il Ciliegio

Ore 15.00/17.00 Sant’Andrea

Pinocchio di Collodi – Laboratorio di lettura dedicato ai bambini

Ore 16.00 Via Borgo di sotto

Apertura stand Fiera del libro e dell’Editoria

Ore 16.00 Giardino Pensile dei Borghi

Valerio Valentini presenta Gli insetti sono tutti a dormire ed. Edizioni La Gru

Ore 16.30 Provvidenza

John Lemnos di Luigi Calivà e Fulvio Ottaviano ed. Davide Ghaleb Editore

Ore 17.00 Piazza degli Angeli

In viaggio e da fermi. Quando si dice io! La narrativa di Massimo Onofri

Ore 17.00 Giardino Pensile dei Borghi

Emidio D'Amato presenta La luce e il buio ed. La Caravella Editrice

Ore 17.30 Piazza del Castello

Stefano Valente Il barone dell'Alba ed. Graphofeel edizioni

Ore 17.30 Provvidenza

Luca Salvatelli presenta La scienza a Roma, Viterbo, Avignone. Studi sulla corte papale tra XIII e XIV secolo Edizioni Archeoares

Ore 18.00 Piazza degli Angeli

Enrico Mannari presenta Lezioni di democrazia ed. Mondadori

Ore 18.30 Provvidenza

Veronica Raimo presenta Tutte le feste di domani ed. Rizzoli

Ore 19.00 Piazza degli Angeli

Marco Capretti presenta Ma come si riproducono i puffi? Tutto quello che avreste voluto sapere dal web (e avete osato chiedere) edizioni Rai-Eri

Ore 20.00 Accensione installazione Libri sui Muri

Ore 20.00/21.00 Piazza degli Angeli

Dimastè Acoustic Trio – Musica e letteratura

Ore 20.00 Borgo di sopra – Scalinata dei Borghi

Book Restaurant a Cena con l’Autore

Ore 21.00/23.00 Borgo medievale varie location

Proiezioni ad Arte di Roberto Ferri

Ore 21.30 Piazza degli Angeli

Marco Cubeddu e Alcide Pierantozzi - Il rapporto fra scrittori e televisione, dai tempi di Pasolini e Moravia, passando per Baricco a Busi e il Costanzo show, alle nostre esperienze dirette, sia in video che da spettatori "critici"

27 maggio

Ore 10.00 Via Borgo di sotto

Apertura stand Fiera del libro e dell’Editoria

Ore 11.00 Sant’Andrea

Julia e la sequoia Terra Nuova edizioni

Laboratorio di lettura per bambini di Favole ecologiche

Ore 11.00 Piazza degli Angeli

Manuel Anselmi presenta Populismo teorie e problemi ed. Mondadori

Ore 11.30 Provvidenza

Priscilla Murli presenta Con la bocca piena di terra ed. Edizioni Archeoares

Ore 12.00 Sant’Andrea

Burattinando! Spettacolo e laboratorio di costruzione burattini

Ore 12.00 Piazza degli Angeli

Giulio Silvano, Marco Cubeddu e Matteo Trevisani parleranno della rivista letteraria Nuovi Argomenti e del numero che uscirà a metà marzo dedicato alla figura dei Fantasmi nella letteratura.

Ore 13.00 Borgo di sopra – Scalinata dei Borghi

Book Restaurant a pranzo con l’Autore

Ore 15.00/17.00 Sant’Andrea

Mio nonno è un Koala Terra Nuova edizioni

Laboratorio di lettura per bambini di Favole ecologiche

Ore 16.00 Piazza Campo dei fiori

Tre centimetri sotto l'ombelico di Teresa De Leonardis ed Ghaleb Editore

Ore 16.00 Piazza degli Angeli

Roberto Amen presenta In onda visioni e storie di ordinaria tv ed. Egea

Ore 16.30 Piazza del Castello

Gianluca di Prospero presenta Viterbo custode segreta Edizioni Archeoares

Ore 17.00 Sant’Andrea

Burattinando! Spettacolo e Laboratorio di costruzione burattini

Ore 17.00 Giardino Pensile dei Borghi

Maria Letizia Putti Lo scrittore non ha fame ed. Graphofeel edizioni

Ore 17.00 Provvidenza

Matteo B Bianchi presenta Maria Accanto ed. Giulio Perrone Editore

Ore 17.30 Piazza degli Angeli

Luca Pulino presenta E il meglio deve ancora venire… ed. La Caravella editrice

Ore 17.30 Piazza Campo dei fiori

Francesca Durastanti presenta Agrinidi, agriasili e asili nel bosco Terra Nuova edizioni

Ore 18.00 Piazza del Castello

Marco Rinaldi presenta Non voglio bene a nessuno ed. AlterEgo edizioni

Ore 18.00 Giardino Pensile dei Borghi

Enrico Gregori e Paola Vuolo presentano Roma in Nero Historica Edizioni

Ore 18.30 Piazza Campo dei fiori

La società degli automi: Come cambierà il mondo dopo la fine del lavoro di Riccardo Campo ed. D Editore

Ore 18.30 Provvidenza

Antonio Fresa presenta Delitti Esemplari nel Bel Paese ed. L’Erudita

Ore 19.00 Piazza degli Angeli

Vins Gallico presenta La Barriera ed. Fandango Libri

Ore 20.00 Accensione installazione Libri sui Muri

Ore 20.00 Borgo di sopra – Scalinata dei Borghi

Book Restaurant a Cena con l’Autore

Ore 21.30 Piazza degli Angeli

Sarah Jane Olog & Luca Casagrande – La letteratura nella musica. Concerto dedicato ai cantautori italiani.

28 maggio

Ore 10.00 Porta Romana (Partenza percorso itinerante nei borghi)

Antonello Ricci "Ronciglione e Rio Vicano: storie di uomini, acque, ferro e carta", passeggiata/racconto per le vie del borgo medievale in compagnia della Banda del Racconto e degli allievi del Master dell'Università degli studi della Tuscia in "Narratore di comunità" - Con la partecipazione di Pietro Benedetti

Con presentazione itinerante del volume di Marco D'Aureli, "Il narratore di comunità", Davide Ghaleb Editore

Ore 10.00/22.30 Via Borgo di sotto

Apertura stand Fiera del libro e dell’Editoria

Ore 10.30/13.00 Borgo Medievale di Ronciglione

Artisti di strada tra i libri! Giocolieri, trampolieri e attori.

Ore 11.30 Giardino Pensile dei Borghi

Dario Amadei presenta Astutillo e il potere dell'anello ed. Graphofeel edizioni

Ore 12.00 Piazza Campo dei fiori

Monica Angela Baiona presenta Noi ed. Sette Città

Ore 13.00 Borgo di sopra – Scalinata dei Borghi

Book Restaurant a pranzo con l’Autore

Ore 16.00/18.00 Borgo Medievale di Ronciglione

Artisti di strada tra i libri! Giocolieri, trampolieri e attori.

Ore 16.00 Piazza Campo dei fiori

Mi sarei vestita di tegole rosse di Sabrina Sessa ed. Ghaleb Editore

Ore 16.30 Piazza del Castello

Vladimiro D'Acunto presenta C’era una volta in Grecia ed. Edizioni Archeoares

Ore 17.00 Piazza degli Angeli

Francesca Immacolata Chaouqui presenta “Nel nome di Pietro ed. Sperling & Kupfer

Ore 17.30 Provvidenza

Serena Stanzani Accanto al ramo di Pruno L’erudita edizioni

Francesco Giampietri Lettere e disarmonia L’erudita edizioni

Ore 18.00 Piazza degli Angeli

MARCO MARZOCCA presenta Il Frammento ed. Historica Edizioni

Ore 18.30 Piazza del Castello

Amalia Scoppola presenta Protagonisti inconsapevoli ed. La Caravella Editrice

Ore 18.30/20.00 Giardino Pensile dei Borghi

Gli artisti di strada dell’Associazione Ludici Manierati mettono in scena le grandi opere letterarie di William Shakespeare “La legge dei denari”

Ore 19.00 Piazza degli Angeli

Nicola Ravera Rafaele presenta Il senso della Lotta ed. Fandago Libri

Ore 20.00 Accensione installazione Libri sui Muri

Ore 20.00 Borgo di sopra – Scalinata dei Borghi

Book Restaurant a Cena con l’Autore

Ore 21.30 Piazza degli Angeli

Valerio Magrelli presenta Addio al Calcio ed. Einaudi

Presentazione del progetto Racconti in Gabbia