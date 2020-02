Cuban Feeling con Joel Torres

Mercoledì 18 marzo alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca CUBAN FEELING, concerto con Joel Torres e Sebastian Marino al pianoforte, organizzato da Uniarts. Le più belle canzoni boleros, cubane e latino americane, interpretate in chiave feeling dalla splendida voce di Joel Torres e dal pianoforte di Sebastian Marino. Un sentito omaggio ad una terra feconda di musica e cultura.



Joel Torres torna al Teatro Tor Bella Monaca dopo lo straordinario successo del Concerto di Capodanno 2018 come leader della formazione Son con Clase.



Con radici spagnole (danza gitana) e influenze caraibiche, principalmente cubane (danzón e habanera), il genere bolero come lo conosciamo noi, nasce tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo a Cuba per poi raggiungere la sua massima popolarità dalla metà degli anni ’30 a tutti gli anni ’60 con canzoni di enorme successo. A partire dagli anni ’40, dal bolero si sviluppa il filin’ (feeling), in risposta al jazz melodico americano e da questo influenzato.

In repertorio Alfonsina y el mar, Alma mía, Bésame mucho, Dos gardenias, Drume negrita, El manicero, No puedo ser feliz, Perfidia, Perfume de gardenia, Quizás, quizás, quizás, Si me pudieras querer, Somos, Tres palabras, Tu boca, Vete de mí, Veinte años.. e alcune piacevoli sorprese, come un omaggio a Domenico Modugno con una versione in lingua spagnola di “Dio, come ti amo”.



mercoledì 18 marzo ore 21



con Joel Torres voce

Sebastian Marino pianoforte

introduce Giancarlo Arientoli

ideazione e regia Uniarts



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it