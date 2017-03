Csoa Sans Papiers: 12 anni di cultura indipendente

24/25 Marzo 2005 - 2017 12 anni di autogestione di uno spazio ricavato all'interno di un bar in un palazzo di proprietà di Bankitalia, abbandonato ormai da tempo nel cuore di Roma, San Giovanni. Spazio che, come altri nella città, rischia di ritornare nello stato fatiscente e di abbandono visto l'imminente pericolo di sgombero. 12 Anni in cui all'interno si sono sviluppati vari progetti che lo hanno reso uno spazio trasversale, attraversato da persone di più varia estrazione che hanno contribuito con varie forme a creare cultura indipendente. Un luogo underground che ha ospitato artisti emergenti, nazionali ed internazionali, promovuendo l'inclusione sociale attraverso laboratori con migranti, studenti, precari e disoccupati. Un Presidio Sociale nel deserto culturale del futuro chiamato Città e nel quartiere di San Giovanni. Tanti Progetti passati presenti e futuri che si intersecano e che al momento hanno tutti un minimo comune denominatore: Radiosonar.net . Radio libera e indipendente, voce per chi non ha voce. Per questo e tanto altro ancora da costruire e immaginare insieme, vi invitiamo alla 2 giorni di festeggiamenti al csoa sans papiers, la base di radiosonar.net e a partecipare insieme il #25M all'appuntamento di Piazza Vittorio a Roma contro la deriva xenofoba che imperversa in Europa e in Italia, Per l'autodeterminazione dei popoli, per un' Europa senza confini. ( qui https://goo.gl/8PWR1R trovate l'appello ) PROGRAMMA : ░▒ ▒░░▒ ▒░░▒ ▒░░▒ ▒░░▒ ▒░ venerdi 24 Marzo H19.00 ▒ ▒ CRAFT FREDOOM - Libere/i da Carcere e Tortura ▒ ▒ Incontro degustazione con il birrificio Vale la Pena insieme ad ACAD Associazione Contro gli Abusi in Divisa - Onlus . Vale La Pena e' un Birrificio Artigianale gestito da Semi di Libertà Onlus. È un progetto di inclusione di detenuti del Carcere romano di Rebibbia. ACAD e' un Organizzazione No Profit che attraverso il suo numero verde 800 588605 e iniziative pubbliche lotta contro gli abusi in divisa e promuove campagne politiche per l'introduzione del REATO di TORTURA nella legislazione dello Stato Italiano inoltre sostiene le famiglie e vittime di abusi. Durante la degustazione dei prodotti brassicoli di Vale La Pena, sara' possibile tesserarsi ad Acad per l'anno 2017. sono invitat* attivist* , associazioni di settore all'incontro. a seguire aperitivo e cena H22 Urban Jazz Collective in concerto con la Presentazione del nuovo album di Jacopo Ferrazza Trio in diretta audio streaming su www.radiosonar.net e video hd su LabTv ░▒ ▒░░▒ ▒░░▒ ▒░░▒ ▒░░▒ ▒░ Sabato 25 Marzo H 11.00 PIAZZA VITTORIO Corteo - Libertà di movimento- Europe for all H 19.30 csoa sans papiers talk radiofonico conclusivo post manifestazione a cura di Radiosonar.net e Zebre a Pois H 20.30 cena popolare a sostegno di radiosonar.net ▒ h 22.00 Brindisi per i 12 anni di occupazione e autogestione a seguire ▒ ▒ Sans Papiers 12th bday-RomaDubSocialClub: Lion's Way 10th bday D ancehall Dub Roots di festeggiamenti per i 10 anni di attività dei Lion's Way Sound System / Records ingresso a 3 euro. evento fb : https://www.facebook.com/events/218202905250547/ sarà presente ACAD Associazione Contro gli Abusi in Divisa - Onlus con Banchetto infopoint e Tesseramento 2017. ░▒ ▒░░▒ ▒░░▒ ▒░░▒ ▒░░▒ ▒░ csoa sans papiers - base sonar - occupybankitalia since 2005 , sostieni l'autogestione - mai un passo indietro . vi aspettiamo in viale carlo felice felice 69 abc - zona san giovanni. Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/252656721862042/