Crypta Balbi - Il museo di archeologia urbana

Se domandaste ad un archeologo: "Qual è il più bel museo archeologico di Roma?", probabilmente la sua risposta potrebbe lasciarvi spiazzati. Sono in tanti a credere che uno dei migliori musei della città sia la Crypta Balbi. Perchè? Beh i motivi sono tanti. Innanzitutto è uno dei musei più giovani di Roma ed è stato realizzato seguendo nuovi criteri espositivi di nuova generazione che permettono ai visitatori un riscontro immediato con l'archeologia. E che tipo di archeologia? La Crypta Balbi fa parte del circuito del Museo Nazionale Romano ed è incaricata di spiegare l'Archeologia Urbana. Come tanti strati di cipolla, sfoglia una ad una le fasi storiche del centro di Roma, dalla città contemporanea all'età moderna, per poi soffermarsi sul periodo tardoantico e alto-medievale. Come se non bastasse la collezione esposta, emersa dagli scavi dell'area del Teatro di Balbo e da altri siti di Roma, risulta essere particolarmente affascinante e variegata: grandi anfore, bellissimi affreschi e ancora monete, sigilli, metalli e vetri. Questo e molto di più è la Crypta Balbi, vi aspettiamo! Appuntamento: Domenica 2 Aprile alle ore 10.30 in via delle Botteghe Oscure 31. Contributo evento: 10 euro. ★Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086