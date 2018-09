Cromie - mostra personale Anna Cunicella

Cromie è il titolo della Mostra Personale di Anna Cunicella che si terrà dal 14 al 29 settembre 2018 presso lo spazio espositivo Cosarte nel cuore di Garbatella.

L’artista romana dopo una prima fase figurativa sente l’esigenza di cambiare rotta e trova la sua massima espressione nell’esplosione dei colori.

L'abbandono dello stile realistico, della rappresentazione attenta e minuziosa del reale, coincide con la scomparsa della madre. Con la mancanza della persona cui si è sentita legata per tutta la vita, l'artista si trova d'un tratto priva di uno fra i legami più forti, ed esorcizza questo vuoto improvviso trasformandolo in una libertà che si traduce in espressioni gestuali e visuali svincolate dalla necessità di riferimenti al reale.

Il colore sintetizza ogni cosa, e la sua stessa stesura si fa portatrice di un messaggio di libertà da ogni vincolo.

Anna Cunicella ricerca attraverso le sue opere la luce intensa delle emozioni. Una luce interiore che attraverso le ‘cromie’ esprime la liberazione dell’anima. I rossi ed i blu sono i colori predominanti nelle sue opere, come Blu 3 dove una intensa folgore di luce blu attraversa diagonalmente l’opera, quasi a tagliare di netto la composizione in un’effetto tridimensionale che sfonda la vista per raggiungere lo sguardo dello spettatore.



Vernissage venerdì 14 settembre dalle ore 18.30.

Info mostra:

Orari:

Martedì e Giovedì 16.00/20.00

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato 11.00/13.00 - 16.00/19.00

Ingresso libero



COSARTE Spazio Creativo

Via Nicolò da Pistoia, 18 – Roma (Garbatella)



Contatti:

Tel. 3290567987 (Simona Gloriani) – 06/64010660

Email: cosarte@libero.it - Pagina Facebook: Cosarte Spazio Creativo

