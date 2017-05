Crociera in battello sul Tevere e visita di Ostia Antica - Visita guidata con archeologo

Una visita guidata unica e dal denso contenuto culturale. In battello dal molo di Ponte Marconi a Roma fino ad Ostia Antica navigando il fiume Tevere e scoprendone le caratteristiche, l'ambiente e la flora che lo caratterizzano, effettuando lo stesso percorso che molti secoli fa i romani percorrevano per giungere presso il porto dell'antica città marittima. Fondata nel corso del IV secolo a.C., come accampamento militare, e sviluppata nel corso dell'età imperiale romana, come centro commerciale portuale, Ostia Antica era strettamente legata all'approvvigionamento del grano nella capitale e raggiunse i 75.000 abitanti declinando con la crisi del III secolo. I nostri archeologi vi accompagneranno alla scoperta di questo sito archeologico e, sul battello, inizierà la divertente e interessante descrizione del nostro capitano. PROGRAMMA ore 10.15 Appuntamento dei partecipanti presso Lungotevere Dante ore 10.30 Partenza con Battello per Ostia Antica con spiegazioni a bordo ore 13.00 Arrivo al Parco Archeologico di Ostia Antica e pranzo libero ore 14.30 Inizio visita guidata agli scavi ore 17.00circa Rientro con trenino direz. Stazione Ostiense (stazione adiacente, biglietto 1,50€) DOMENICA 04 GIUGNO ORE 10.30 Appuntamento: lungotevere Dante lato Ponte Marconi Quota di partecipazione adulti fine settimana: 24.00€ ridotto convenzionati, imperial card e possessori coupon, 26.00€ intero, 23.00€ bambini, gratuito under 6 anni (1 a famiglia) + Biglietto d'ingresso agli Scavi di Ostia Antica: gratuito Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o chiamando il 334/3006636 Modalità di pagamento: in contanti alla guida Div.abili: assenza di barriere architettoniche. Solo Ostia Antica difficoltà ingresso presso alcuni siti e strade in antico basolato romano.