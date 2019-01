Domenica 3 febbraio 2019 alle ore 18.00, negli spazi del Museo Crocetti sito in Via Cassia 492, verrà inaugurata la mostra “Crocetti world wide”.

La Fondazione celebra la ricorrenza della morte di Venanzo Crocetti (Giulianova 1913- Roma 2003), nella sede da lui fortemente voluta, costruita e dedicata all’arte. A sedici anni della sua scomparsa abbiamo deciso di celebrarlo e ricordarlo attraverso la ricostruzione della mappa dei posti che sono arricchiti dalle sue opere.



La sua lunga vita lavorativa, iniziata a 14 anni e conclusa all’età di 88 è stata totalmente dedica all’arte. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in varie città del mondo.



Diverse opere, da lui plasmate, sono esposte a San Pietroburgo, nelle sale dell’Ermitage e nell’ edificio dello Stato Maggiore. In Giappone musei e piazze di Miyazaki, Yokohama, Saitama, Hyogo, Shimanae, Hakone, Iwaki, Kumamoto, Tsurumai, Osaka, Sendai ospitano sculture e opere su carta dell’artista. Anche a Shanghai in Cina; a Berna, Ginevra o Lugano Besso in Svizzera, in Vaticano, San Marino, Zaragoza (Spagna), Parigi o Creta ci sono opere realizzate da Crocetti.



Numerosi sono anche gli spazi pubblici - chiese, musei, piazze - di varie città italiane che ospitano le opere di Venanzo Crocetti, opere realizzate su commissione nel lungo periodo della sua attività artistica.