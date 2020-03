Cristobal Jodorowsky, residenziale "Amore Istinti Eros"

RESIDENZIALE Amore, istinti, eros e ritualità psicomagica



Dal 27 al 31 maggio BRACCIANO (ROMA)



In luogo immerso nella Natura, questo residenziale invita ad immergerci nelle chiavi dell'amore cosciente, nella liberazione dell’ istinto profondo, nel contatto con l'Eros nel qui e ora e nelle relazioni personali oltre i condizionamenti dell'ego.



Cristóbal Jodorowsky svolge un lavoro profondo con i temperamenti (emozioni), personalità (intelletto), mascolinità / femminilità ed essenza vitale, in modo che i partecipanti entrino in contatto con il loro potenziale amorevole e liberino l'istinto, orientandosi verso una trasformazione della relazione con se stessi e con gli altri che si traduce in una maggiore armonia, intimità, connessione emotiva e vitalità.



"Gli istinti" sono l'espressione della vita in noi in ogni sua manifestazione. Sono l'energia divina che corrisponde al bambino e alla bambina interiore: l'amore che nasce dalla nostra innocente natura animale senza moralismo e che diventa creatività infinita, erotismo, maternità, paternità.

L'amore e l'energia erotica dell'istinto sono spesso repressi, nascosti, ignorati, genitalizzati e sminuiti a tutti i livelli, dai condizionamenti culturali, patriarcali, dal peso transgenerazionale e dai traumi emotivi della nostra infanzia. Esperienza che si manifesta nel come interagiamo con la vita, con tutti i nostri legami e con noi stessi.



Sbloccare la nostra energia istintiva, erotica, amorosa e vitale implica un profondo lavoro di guarigione dell'infanzia, della famiglia e delle ferite sociali, al fine di vivere una vita più autentica, creativa, felice e piena.



Attraverso la psicomagia, la meditazione psico-attiva, la riprogrammazione profonda, la voce, il massaggio psico-corporeo e le tecniche sperimentate nelle scuole di Cristòbal Jodorowsky, lavoreremo profondamente per disattivare inibizioni, sofferenze e identificazioni con il passato che navigano nei nostri tessuti e affogano l'anima; per liberare l'essenza della vita, gioiosa, amorevole, creativa e divina che ci abita.





DATE: Dal 27 al 31 maggio 2020

DOVE: Borgo Acqua Paola Località Pisciarelli - Bracciano (Roma)

