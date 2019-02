Cristobal Jodorowsky Costellazioni e ritualità psicosciamanica

Una tecnica potente studiata e sperimentata in molti anni di lavoro con le persone attraverso l'indagine delle dinamiche familiari e genealogiche unita all'esperienza dei numerosi viaggi a contatto con le culture sciamaniche dove il rituale viene considerato un mezzo di guarigione psichica.

La sessione che Cristobal Jodorowsky propone è l'integrazione del rituale psicosciamanico all'interno della costellazione che viene messa in scena.



LO PSICORITUALE ci aiuta a sviluppare la nostra creatività magica e guaritrice. Si inspira alle antiche tradizioni sciamaniche rielaborate terapeuticamente alla luce del pensiero contemporaneo e si può definire come una forma di opera sacra o teatro psicosciamanico nato da un intenso apprendistato con diversi guaritori e sciamani di tradizione indigena.



CHE COSA E' UNA COSTELLAZIONE: è una tecnica che ipotizza l'esistenza di un "campo" anche chiamato "campo morfogenetico" o "campo familiare informato" che rimane inalterato nel tempo e nello spazio e che contiene tutti gli avvenimenti di una famiglia. Attraverso la messa in scena della costellazione e i movimenti delle persone che rappresentano i vari componenti del sistema familiare è possibile accedere a questo campo.



COME SI SVOLGE: La persona può porre una domanda riguardo un tema della propria vita, una dinamica, un blocco oppure un nodo che è emerso attraverso l'analisi dell'albero genealogico, dopo aver scelto il proprio rappresentante e i rappresentanti dei vari membri della famiglia, Cristobal Jodorowsky guiderà la costellazione secondo le intuizioni e sostenuto dal campo che verrà a formarsi e, di volta in volta, potrà intervenire proponendo un rituale psicosciamanico, facendolo vivere ed agire attraverso l'uso di oggetti simbolici e pratiche potenti con l'aiuto di parte o dell'intero gruppo.

Cristobal Jodorowsky potrà lavorare con le persone sia individualmente, ossia sul caso singolo personale, sia coinvolgendo più persone del gruppo o la totalità del gruppo. Cristobal Jodorowsky propone soprattutto un lavoro corale e sociale per permettere la guarigione di dinamiche ataviche e generazionali trasmesse dal proprio albero genealogico.



MATERIALE: si consiglia un abbigliamento comodo per potersi muovere agevolmente. La sala è provvista di moquette e si entrerà senza scarpe, indossare calze adeguate.

Portare un cuscino possibilmente quadrato robusto non sottile (altezza circa 7 cm).

Ulteriore materiale da portare sarà comunicato entro una settimana prima dell'evento.



VISTO LA FORTE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE SI CONSIGLIA DI PRENOTARE FIN DA ORA



QUANDO: 19 marzo dalle ore 14 alle 18



DOVE: Abitart Art Hotel Via P. Matteucci 10/20 ROMA

https://www.abitarthotel.com/



Per informazioni scrivere: stefania@lailanto.it

cell. 331 6821258 (dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00)