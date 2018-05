Cristina Renzetti in concerto gratuito a Officina Pasolini con "Dieci lune"

Officina Pasolini, HUB culturale della Regione Lazio, ospita un imperdibile appuntamento musicale con la potente voce jazz di Cristina Renzetti. Venerdì 11 maggio alle 21, la cantante presenta, dopo anni di intensa attività live tra Italia e Brasile, "Dieci Lune", il suo primo album da cantautrice. Insieme a lei sul palco, alcuni dei nomi più in vista della nuova generazione di jazzisti italiani: Federico Casagrande, Francesco Ponticelli e Alessandro Paternesi.



L' ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. È possibile riservare i posti scrivendo in privato alla pagina Facebook di Officina Pasolini lasciando nome, cognome e numero di posti desiderati. I posti saranno riservati soltanto fino a trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo.



Teatro Eduardo De Filippo – Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

viale del Ministero degli Affari Esteri 6

Allo spazio si accede attraverso l’accesso di Viale Antonino di San Giuliano, angolo via Mario Toscano (zona Ponte Milvio)