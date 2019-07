Cristina D'Avena a Le Terrazze

Venerdì 12 luglio il party Forever Young, ormai simbolo del venerdì notte a Le Terrazze in cui rivive l'atmosfera dalle sonorità anni'90, ospita Cristina D'Avena, special guest della serata e vera e propria icona generazionale.

Pollon, Creamy, Magica Emi, I Puffi, non sono solo canzonette da cantare in coro. Sono pietre miliari di un tempo che torna dal recente passato colonizzando il presente, solo per una serata. Una manciata di titoli che Cristina D'Avena ha messo insieme nel suo più che gettonato Duets, ultimo album in cui la regina dei cartoons canta accanto a nomi come J-AX, Giusy Ferreri, Elio, Noemi e tanti altri. Una vera e propria sorpresa per il pubblico de Le Terrazze a cui Cristina, accolta dal direttore artistico Gianluca Neon, regalerà momenti di irrefrenabile gioia, la stessa che si prova intonando in coro dei veri e propri cult come Lady Oscar, Kiss Me Licia, Sailor Moon e altri ancora.

A scaldare gli animi nella prima parte della serata ci penseranno i djs resident: Massimiliano Rezzonico, Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, accompagnati a loro volta dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice, che torneranno anche sabato 13 luglio in occasione di un'altra notte all'Eur.