We love 90s: c'è Cristina D'Avena in concerto

Dopo una lunga serie di sold out e tantissime date in tutta Italia arriva per la prima volta all'Ex Dogana colei che ha fatto sognare intere generazioni con le sue canzoni, la regina delle sigle dei cartoni animati: Cristina D'Avena.

Per tutti i nostalgici, amanti delle serie animate, Cristina e la sua band suonerà dal vivo le mitiche sigle de: I Puffi, Occhi di Gatto, Kiss Me Licia, Mila e Shiro, Pollon, Denver, Lady Oscar, Calimero, Doraemon, e molti altri.

A seguire una pioggia delle migliori hit provenienti dall'eurodance e pop degli anni '90 con We Love 80s 90s 00s sound-system.