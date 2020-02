Cristiano Godano. Nuotando nell'aria - Talk+Unplugged

Venerdì 14 febbraio, al Contemporary Cluster di Roma, presentazione di “Nuotando nell’aria”, secondo libro di Cristiano Godano, seguita da un’esibizione unplugged dell’artista. Nel corso della serata, Godano, celebrato protagonista della scena rock nazionale, racconterà le origini della sua storica band, quei Marlene Kuntz che, negli anni ’90, furono tra i primi a proporre una convincente via italiana all’elettrico rock urbano di derivazione americana.



La presentazione del libro: tutto ciò che avreste voluto sapere sui Marlene Kuntz e che potrete osare chiedere



“Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz” recita il sottotitolo di “Nuotando nell’aria”, il libro, edito da La Nave di Teseo, in cui il frontman del gruppo piemontese, Cristiano Godano, passa al setaccio della memoria ogni pezzo degli album che consegnarono i Marlene Kuntz alla storia del rock italiano. Catarchica (1994), Il Vile (1996), Ho ucciso paranoia (1999): i primi tre album della loro carriera dissezionati con lucida autocritica e la voglia di portare il lettore “in tutto ciò che ha preceduto la scrittura dei testi”, sconfinando inevitabilmente (e piacevolmente) “nei territori dell’autobiografia”. Venerdì 14 febbraio, al Contemporary Cluster di Palazzo Cavallerini Lazzaroni, sarà lo stesso Godano a raccontare – nel corso di una conversazione vis a vis con il pubblico moderata da Giacomo Guidi – l’inedita messe di aneddoti e notizie che costituisce uno dei principali punti di forza del volume.



Cristiano Godano Unplugged



Nella seconda parte della serata, alcuni dei pezzi raccontati e commentati durante la conversazione con il pubblico saranno protagonisti di un intimo concerto unplugged. Quali? Quelli che meglio si adattano alla rivisitazione in chiave acustica. Non c’è programma, solo il piacere di nuotare nella musica in uno spazio di stratificata, romana bellezza: un palazzo barocco ibridato da interventi di architettura razionalista anni ’50.

Cristiano Godano Talk+Unplugged a Roma, Contemporary Cluster di Palazzo Cavallerini Lazzaroni.



