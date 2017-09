Cristiano Arcelli in concerto alla Casa del Jazz con l'ensemble “F.A.R.E.”

Sabato 23 settembre Cristiano Arcelli sarà tra i protagonisti di un grande concerto alla Casa del Jazz di Roma. Dalle ore 21, si terrà difatti l'evento conclusivo di "Una Striscia di Terra Feconda", il Festival franco-italiano di Jazz e Musiche Improvvisate con la direzione artistica di Paolo Damiani e Armand Meignan.

Preceduto alle 21 dall'esibizione del Gabriele Evangelista Quartet, Arcelli si esibirà con il “F.A.R.E.” Fourneyron/Arcelli Residence Ensemble, fondato insieme al trombonista francese Fidel Fourneyron, uno dei più talentuosi musicisti europei e geniale compositore.

Per i tre giorni precedenti il live, Arcelli e Fourneyron saranno artisti in residenza alla Casa del Jazz per un importante progetto di incontro e produzione artistica: raffinato compositore e strumentista tra i migliori in Italia, per questa residenza Cristiano Arcelli è risultato vincitore del bando indetto da MIDJ-Associazione Musicisti Italiani di Jazz.

A completare l'ensemble F.A.R.E., altri tre grandi musicisti: il chitarrista Francesco Diodati, il contrabbassista Matteo Bortone e il batterista Bernardo Guerra.