La Cripta dei Frati Cappuccini

La Cripta dei Cappuccini di Via Veneto si trova sotto la Chiesa di Santa Maria della Concezione e rappresenta un luogo unico a Roma. Nacque dall’esigenza pratica di fare posto ai nuovi defunti nel piccolo cimitero del convento e quindi trovare una giusta collocazione per le ossa dei frati riesumati. La geniale composizione diventa occasione eccellente per l’annuncio tutto positivo del senso cristiano della vita umana e dell’approdo di questa alla risurrezione.

Questo luogo è costituito da un corridoio lungo una trentina di metri, affiancato, attualmente, da sei ambienti dove sono stati raccolti nel 1600-1700 i resti mortali di circa 3.700 defunti, per lo più frati cappuccini. Tradizione vuole che la terra di questo cimitero sia santa, perchè trasportata qui dalla Palestina o addirittura da Gerusalemme.



Durata della Visita 2 ore circa (Chiesa+ Museo + Cripta)

Non è consentito scattare foto all'interno.

Museo e Cripta sono abbastanza alte. Non si avverte alcun cattivo odore all'interno: Cripta e Museo costantemente curati e conservati.



