Criansa compie otto anni ed è festa alla Ex Lavanderia

Sabato 20 gennaio, ore 20.00

Ex Lavanderia (Padiglione 31 Santa Maria della Pietà)

COMPL8. Notte di musica e colori per festeggiare l’ottavo compleanno di Criansa



Sabato 20 gennaio dalle 20, l’Orchestra di Percussioni e ritmi brasiliani CRIANSA presenta il nuovo album “Sulle orme di Zumbi” e festeggia il suo ottavo compleanno a Roma, con un concerto, tanti musicisti e due mostre d’arte.

Sarà una notte di musica e colori quella del 'Compl8': l’ottavo compleanno dell’Orchestra di percussioni e ritmi brasiliani 'Criansa' all’Ex Lavanderia del Santa Maria della Pietà di Roma.

Una festa aperta a tutti che arriva proprio in concomitanza con l’uscita del secondo album dell’orchestra, “Sulle Orme di Zumbi”, i cui brani verranno presentati in anteprima durante la serata. Oltre a Criansa, si esibiranno sul palco diversi musicisti che hanno partecipato alla realizzazione del cd: Ornella Moro, Gaetano Meola, Gift Economy Orchestra, Eva, FranklySwingin'. Negli spazi dell’ex Lavanderia saranno inoltre allestite le mostre di Martina Donati e Loriano Bigi, autori del booklet che accompagna il disco.

L’evento si terrà sabato 20 gennaio 2018 alle ore 20 (inizio concerto ore 21,30) a Roma, Ex Lavanderia, Pad. 31, Santa Maria della Pietà. Ingresso libero.



L'Orchestra di Percussioni e Ritmi Brasiliani CRIANSA nasce a Roma il 19 gennaio 2010 e da allora si riunisce presso la "Ex Lavanderia", padiglione 31 dell'ex Manicomio più grande d'Italia "Santa Maria della Pietà" (Monte Mario).

Il nome CRIANSA prende spunto dalla parola portoghese "criança" (bambino o in senso figurato il "mondo dell'infanzia") e vuole rappresentare lo stupore, l'entusiasmo e la meraviglia percepiti dai bimbi di fronte alle percussioni. Nel 2013 CRIANSA pubblica il suo primo cd dal titolo ELETTROTAMBURI, mix di percussioni, strumenti acustici ed elettronica. Otto brani, inediti e già noti, che si avvalgono della preziosa collaborazione di diversi musicisti non sempre provenienti dal mondo del samba. Tra i brani inseriti nel cd spicca "Escalada do Nego", raffinata e preziosa composizione dal cantautore brasiliano Ronaldo "Coisa Nossa".

E' grazie a questa "adozione" (come lui stesso la definisce) che a febbraio del 2016 CRIANSA partecipa al Carnevale mineiro esibendosi al "Fiat Club" di Betim e alla "Lagoa do Nado" di Belo Horizonte presentando un repertorio sfizioso, punto d'incontro tra tradizione musicale italiana e brasiliana.

Il 15 novembre 2016 Criansa partecipa al concerto di beneficenza organizzato dalla Caritas, con Direzione Artistica di Ambrogio Sparagna, alla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

"Sulle Orme di Zumbi", realizzato in collaborazione con numerosi amici musicisti italiani e brasiliani, 9 brani che partendo dalle vicende storico-culturali afro-brasiliane approdano ad una visione di contrapposizione al modernismo e progressismo di profitto.