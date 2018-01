Gli chef consigliano: Crescenzo Scotti e Oliver Glowig per una cena a quattro mani

Il Mercato Centrale Roma insieme ad Oliver Glowig page organizza "Gli chef consigliano", una cena a quattro mani con lo chef Crescenzo Scotti.

Sabato 3 febbraio, al primo piano di via Giolitti 36, due chef insieme per una cena unica: Crescenzo Scotti del ristorante Villa Cimbrone di Ravello e il nostro Oliver Glowig fonderanno creatività e sapori per un'esperienza speciale.

"Gli chef consigliano"

-Aperitivo-

Caponata di pomodoro cappato,

Parmigiana morbida,

Sgombro marinato e carciofi

Supplì di riso cacio e pepe ai ricci di mare

-Antipasto-

La “pizza montanarina” con crudo di gambero e seppia al lime, burrata, pomodoro Corbarino e caviale Adamas

-Primo-

Tortelli di Semola Senatore Cappelli con ricotta di Tramonti e salvia alla Genovese di bufala e la sua spuma

-Secondo-

Coda di bue con cavolfiori e cacao

-Dessert-

Dessert Cachi e melograno

-Pane-

Selezione di pane di Gabriele Bonci

-Vino-

Vini Feudi San Gregorio



info.tdv.mercatocentrale@gmail.com - 0692949916