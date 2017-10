Creatori di Mondi - Art & Animation: laboratorio al Romics

VIGAMUS Academy / Link Campus University quest’anno sarà presente al Romics dal 5 all’8 ottobre (Padiglione 7 - F03) con uno stand ricco di novità e proposte, in cima alle quali svetta il nuovo laboratorio "Creatori di Mondi - Art & Animation” di Maurizio Forestieri, Presidente ASIFA Italia e fondatore di Graphilm Entertainment.

Creatori di Mondi - Art & Animation

Il laboratorio fornisce le basi per dare vita a personaggi e ambientazioni coinvolgenti nei diversi settori dell’entertainment, dai videogiochi ai cartoon, creando un vero e proprio legame tra videogioco e disegno/animazione, consentendo agli studenti di avere la possibilità di entrare concretamente nel mondo del lavoro in qualità di artist e/o di animatori.

Maurizio Forestieri ha dichiarato: "Con il laboratorio Art and Animation di VIGAMUS Academy / Link Campus University nasce finalmente un corso rigorosamente artistico, per offrire agli studenti sia i fondamentali delle basi della visualizzazione, che quelli dell’arte del movimento, per la formazione di nuovi creativi dell’immagine. Storyboard, character design , lo studio degli ambienti e dell’animazione come forma espressiva, di linguaggio e anche narrativa, saranno gli strumenti dei nuovi e futuri creatori di mondi per il settore dei games e di tutto l’Entertainment.”

Forestieri, che sarà presente presso lo stand nella giornata di venerdì 6 ottobre, vanta collaborazioni con le più grandi produzioni italiane, ha prodotto il lungometraggio Totò Sapore ed è stato storyboard artist per i film d'animazione La Freccia Azzurra, La Gabbianella e il Gatto e Aida degli Alberi.

Per concludere la serie di interessanti novità, nei tre giorni della manifestazione gli studenti del laboratorio di Game Development si metteranno alla prova con la VIGAMUS Academy Jam, giunta alla sua quarta edizione. Durante questi tre giorni gli studenti si dedicheranno allo sviluppo di un prototipo di videogioco dal vivo, sotto gli occhi dei visitatori del Romics, che potranno poi testarlo in diretta nel corso dell'ultima giornata, domenica 8 ottobre, con una demo giocabile presso lo stand VIGAMUS Academy.